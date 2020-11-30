30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Как загадать желание в полутеневое затмение и полнолуние 30 ноября 2020 года для его скорейшего исполнения

14:36 30.11.2020 Фото: piqsels.com
0

Загадывать желание лучше всего в полночь. В этот момент лунная энергия достигает своего пика, а сам лунный диск хорошо просматривается на небе.

% name% title
Ночное светило в это время излучает мощную энергию, которая наделяет мысли и слова человека особой силой

Еще в древности было замечено, что Полнолуние оказывает сильнейшее влияние на все живое. Ночное светило в это время излучает мощную энергию, которая наделяет мысли и слова человека особой силой. Желание, загаданное под Полной Луной, в скором времени воплотится в жизнь — необходимо только правильно его загадать.

Как загадать желание в Полнолуние

Для того, чтобы загаданное в Полнолуние желание исполнилось, нужно настроиться соответствующим образом. Известно, что воздействие Полной Луны вызывает у человека прилив сил, обостряет восприимчивость, чувствительность и интуицию. Это зачастую становится причиной внутреннего напряжения и даже агрессии. Для того, чтобы использовать силу Полнолуния себе во благо, нужно направить душевную энергию в нужное русло: в течение дня не позволяйте себе негативных мыслей, сконцентрируйтесь на вашем желании и представляйте себе, как оно воплощается в жизнь. Таким образом вы создадите подходящий энергетический фон для загадывания желания.

Определитесь с тем, что именно хотите загадать. Это должно быть ваше самое сильное желание, мысли о котором вызывают у вас прилив эмоций — только тогда энергетический посыл будет достаточно сильным для того, чтобы оно осуществилось. Если вы начнете метаться от одной мечты к другой или попытаетесь загадать сразу несколько желаний, ничего не получится.

Загадывать желание лучше всего в полночь. В этот момент лунная энергия достигает своего пика, а сам лунный диск хорошо просматривается на небе. Произносить заветные слова нужно шепотом, но отчетливо и ясно, полностью сосредоточившись на своей мечте. Загадывая желание, пристально смотрите на Луну: зрительный контакт установит необходимый энергетический обмен между вами и ночным светилом, и ваши слова обретут огромную силу.

Луна оказывает непосредственное воздействие на водный баланс, и это касается не только гидросферы, но и человека, тело которого на 60% состоит из воды. Поэтому в Полнолуние особой эффективностью отличаются ритуалы, связанные с водой. Желание можно нашептать не на Луну, а на жидкость, предварительно зарядив ее лунной энергией: налейте воду в стакан и на полчаса оставьте его на подоконнике, хорошо освещенном Луной. В полночь произнесите желание над водой, вкладывая в свои слова как можно больше энергии, в после этого выпейте ее. Сила Полнолуния поспособствует скорому воплощению вашей мечты в реальность.

Не забывайте о том, что желание, направленное против кого-то, может обернуться против вас. Чтобы не причинить вред себе и окружающим, загадывайте только положительные желания — они обязательно исполнятся.

Источник: dailyhoro.ru

желание в полнолуние загадать желание мечты полнолуние полутеневое затмение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что загадаете сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНекоронованная красотка: Прошлась по подиуму в конкурсе красоты 60+ GRAND LADY SIBERIA 75-летняя блондинка Нелли Лысенко из Бердска
15:23 30-11-2020
Некоронованная красотка: Прошлась по подиуму в конкурсе красоты 60+ GRAND LADY SIBERIA 75-летняя блондинка Нелли Лысенко из Бердска
БердскШтраф до 500 тыс. рублей или закрытие на 90 суток грозит за нарушение режима в COVID-19 двум лицеям в Бердске
15:21 30-11-2020
Штраф до 500 тыс. рублей или закрытие на 90 суток грозит за нарушение режима в COVID-19 двум лицеям в Бердске
Новый антирекорд: 26 338 заболевших COVID-19 за сутки на 30 ноября в России
15:20 30-11-2020
Новый антирекорд: 26 338 заболевших COVID-19 за сутки на 30 ноября в России
Щелк-щелк: Сколько можно съесть семечек без вреда для здоровья
15:20 30-11-2020
Щелк-щелк: Сколько можно съесть семечек без вреда для здоровья
Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП
15:15 30-11-2020
Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП
Мощные ритуалы на деньги и любовь в полнолуние и полутеневое затмение 30 ноября 2020 года
15:14 30-11-2020
Мощные ритуалы на деньги и любовь в полнолуние и полутеневое затмение 30 ноября 2020 года
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 1
15:06 30-11-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Во сколько раз российские пенсии меньше европейских, стало известно. Цифра шокирует!
15:00 30-11-2020
Во сколько раз российские пенсии меньше европейских, стало известно. Цифра шокирует!
"Детское Евровидение - 2020": Какое место заняла Софья Феськова из России, скорее узнайте
14:54 30-11-2020
Почему обнищавшие латышские рыбаки массово бегут в Россию, стало известно
14:45 30-11-2020
Почему обнищавшие латышские рыбаки массово бегут в Россию, стало известно