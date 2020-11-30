Как загадать желание в полутеневое затмение и полнолуние 30 ноября 2020 года для его скорейшего исполнения

Загадывать желание лучше всего в полночь. В этот момент лунная энергия достигает своего пика, а сам лунный диск хорошо просматривается на небе.

Ночное светило в это время излучает мощную энергию, которая наделяет мысли и слова человека особой силой

Еще в древности было замечено, что Полнолуние оказывает сильнейшее влияние на все живое. Ночное светило в это время излучает мощную энергию, которая наделяет мысли и слова человека особой силой. Желание, загаданное под Полной Луной, в скором времени воплотится в жизнь — необходимо только правильно его загадать.

Как загадать желание в Полнолуние

Для того, чтобы загаданное в Полнолуние желание исполнилось, нужно настроиться соответствующим образом. Известно, что воздействие Полной Луны вызывает у человека прилив сил, обостряет восприимчивость, чувствительность и интуицию. Это зачастую становится причиной внутреннего напряжения и даже агрессии. Для того, чтобы использовать силу Полнолуния себе во благо, нужно направить душевную энергию в нужное русло: в течение дня не позволяйте себе негативных мыслей, сконцентрируйтесь на вашем желании и представляйте себе, как оно воплощается в жизнь. Таким образом вы создадите подходящий энергетический фон для загадывания желания.

Определитесь с тем, что именно хотите загадать. Это должно быть ваше самое сильное желание, мысли о котором вызывают у вас прилив эмоций — только тогда энергетический посыл будет достаточно сильным для того, чтобы оно осуществилось. Если вы начнете метаться от одной мечты к другой или попытаетесь загадать сразу несколько желаний, ничего не получится.

Загадывать желание лучше всего в полночь. В этот момент лунная энергия достигает своего пика, а сам лунный диск хорошо просматривается на небе. Произносить заветные слова нужно шепотом, но отчетливо и ясно, полностью сосредоточившись на своей мечте. Загадывая желание, пристально смотрите на Луну: зрительный контакт установит необходимый энергетический обмен между вами и ночным светилом, и ваши слова обретут огромную силу.

Луна оказывает непосредственное воздействие на водный баланс, и это касается не только гидросферы, но и человека, тело которого на 60% состоит из воды. Поэтому в Полнолуние особой эффективностью отличаются ритуалы, связанные с водой. Желание можно нашептать не на Луну, а на жидкость, предварительно зарядив ее лунной энергией: налейте воду в стакан и на полчаса оставьте его на подоконнике, хорошо освещенном Луной. В полночь произнесите желание над водой, вкладывая в свои слова как можно больше энергии, в после этого выпейте ее. Сила Полнолуния поспособствует скорому воплощению вашей мечты в реальность.

Не забывайте о том, что желание, направленное против кого-то, может обернуться против вас. Чтобы не причинить вред себе и окружающим, загадывайте только положительные желания — они обязательно исполнятся.

Источник: dailyhoro.ru