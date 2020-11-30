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За 11 детей получили 100 000 рублей семьи Элизаровых и Цорн из Бердска

11:21 30.11.2020, Алена Романцова Фото: nso.ru
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Вознаграждение выплачивается к знаку отличия «За материнскую доблесть» и перечисляется на расчетный счет матери. Им также предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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Знак «За материнскую доблесть» получили 2 семьи в Бердске

2 семьи из Бердска были удостоены награды "За материнскую доблесть". Семья Элизаровы и Цорн награждены 27 ноября в правительстве региона. Об этом 30 ноября на оперативном штабе Бердска рассказала начальник отдела социального обслуживания населения Бердска Инна Воркулева.

- У семьи Элизаровых 6 детей, у Цорн - 5, все они родные, свои, - рассказала Инна Владимировна.

Для справки

Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесяти тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Матерям, награжденным знаком, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законом Новосибирской области.

знак отличия «За материнскую доблесть» многодетные семьи Инна Воркулева
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Смотряшийй, 30 ноября 2020 11:34
У нас 5 родных и нам не дали

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