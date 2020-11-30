"Дико дорого": выступил против строительства моста Сергей Иванов

В июле 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком, а в сентябре того же года он также поручил подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы стройка моста оказалась окупаема.

До этой точки от Комсомольска-на-Амуре необходимо пройти 536 км «по безлюдной тайге». «Так вот: 536 км — по Хабаровскому краю — это обойдется гораздо дороже, чем сам мост, — заключил Иванов.

Строительство моста неоднократно обсуждалось с 2000-х годов. По словам Иванова, он нужен с точки зрения психологии, а не экономики.

С экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен, заявил в интервью «Интерфаксу» специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Вопрос строительства моста несколько раз обсуждался с 2000-х годов, а в 2018 году президент Владимир Путин поручал проработать этот вопрос правительству. При этом еще в 2018 году стоимость моста оценивалась в пересчете на километр в 3,5 раза выше, чем у Крымского моста.

«С точки зрения психологии мост — нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов», — сказал Иванов.

Кроме того, чтобы построить мост на Сахалин, нужно выбрать место, где самый узкий пролив, отметил Иванов. При этом, по его словам, до этой точки от Комсомольска-на-Амуре необходимо пройти 536 км «по безлюдной тайге». «Так вот: 536 км — по Хабаровскому краю — это обойдется гораздо дороже, чем сам мост», — заключил Иванов.

Позднее, уже отвечая на вопрос о российском флоте и необходимости военных расходов на авианосцы, Иванов вернулся к теме моста, сравнив оправданность двух начинаний. «Я считаю, что это — как мост на Сахалин. То же самое. Теоретически — было бы неплохо. Но это дико дорого», — сказал он.

Изначально при обсуждении в начале 2000-х годов проект перехода на Сахалин предполагал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году правительственная экспертиза показала, что с технической точки зрения проект реализуем, а его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, однако мост построен не был. Вновь вопрос о транспортном переходе на Сахалин был поднят на первом Восточном экономическом форуме в сентябре 2015 года, когда только вступивший в должность глава РЖД Олег Белозеров говорил, что «это очень реальный проект в недалеком будущем».

В июле 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком, а в сентябре того же года он также поручил подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы стройка моста оказалась окупаема. Согласно долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, строительство перехода через Татарский пролив и подходов оценивалось в 540 млрд руб., что было в 2,3 раза выше стоимости крымского проекта.

В октябре прошлого года Белозеров говорил, что мост на Сахалин (железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского) может быть построен до конца 2035 года, а технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено в течение «трех недель — месяца». «Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно», — отмечал он.

Источник: РБК