Почему обнищавшие латышские рыбаки массово бегут в Россию, стало известно

Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию из-за политики ЕС

Оставшийся без работы рыбак Валдис Авотиньш и его приятели были вынуждены покинуть Латвию и переехали в Россию. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Latvija.

Подчеркивается, что в октябре в Евросоюзе приняли решение сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Латышским рыбакам, которые занимаются добычей попавшей под запрет восточной балтийской трески, разрешили уничтожить промысловые суда взамен на компенсацию. Однако Авотиньш, став беззаботным, решил покинуть страну в поисках лучшей доли.

"Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом", — отметил Авотиньш.

Мужчина подчеркнул, что рыбаки получили компенсацию от ЕС за причиненный ущерб, однако они считают это недостаточной мерой.

"Ну, и что? Ладно, я купил на часть денег старенькую немецкую машину, еще часть денег проел-пропил. Но ведь работать надо, а в Латвии рыбаку это теперь невозможно", — заявил собеседник.

Авотиньш уточнил, что вместе с товарищами решил переселиться на Дальний Восток, где и жизнь "интересная, и работы полным-полно".