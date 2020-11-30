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Взорвался газовый баллон в жилом доме. Пострадал ребенок

12:57 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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К ликвидации пожара привлекались 32 человека, было задействовано 13 единиц техники.

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По предварительной информации, в одной из квартир в воскресенье взорвался баллон с газом для оборудования натяжных потолков

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон с газом для оборудования натяжных потолков.
Ребенок пострадал в результате взрыва в квартире многоэтажного дома на улице Добровольского, 22 во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В настоящее время из дома, в котором произошел взрыв, эвакуировано около 40 человек. О жертвах не сообщается, пострадал от взрывной волны ребенок, для обработки порезов направлен в стационар. Решается вопрос о размещении людей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, в одной из квартир в воскресенье взорвался баллон с газом для оборудования натяжных потолков. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали три квартиры. Он пообещал оказать помощь из резервного фонда на ремонт поврежденных помещений.

"На улице Добровольского, 22 на 12-м этаже в однокомнатной квартире произошел взрыв. Предварительно, взрыв (неустановленной причины) произошел в квартире 204, возгорание, 10 кв. м, ликвидировано, в квартире 204 повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии, между квартирами 203 и 204 - межквартирная перегородка, квартира 205 - трещины на межкомнатных перегородках. Задача - оценить степень разрушений и определить затраты на это. Поможем оперативно из резервного фонда", - написал Дрозденко на своей странице в Instagram.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, к ликвидации пожара привлекались 32 человека, было задействовано 13 единиц техники. Пожар ликвидировали. Следственный отдел по городу Всеволожск СУ СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту происшествия. На месте работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

баллон взрыв газ
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