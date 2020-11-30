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Гороскопы / Общество

Что делать в последнее лунное затмение 2020 года, рассказала астролог Лилия Любимова

14:44 30.11.2020 Фото: instagram.com/p/CICu-VonzBb
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В день затмения Меркурий сделает секстиль с Сатурном. Скрытая информация может выйти на поверхность. Этот аспект поможет нам подчинить эмоции разуму и не наделать глупостей.

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30 ноября нас ждет полутеневое лунное затмение

Итак, последняя пара затмений в этом году! На фоне происходившего эффект, конечно, не тот, но всё же событие важное, остановимся на нем подробнее, сообщает астролог Лилия Любимова.

30 ноября нас ждет полутеневое лунное затмение. Понаблюдать за ним можно будет в Северной и Южной Америке, Австралии и некоторых частях Азии. Максимальной фазы достигнет в 12:42 по московскому времени. Пройдет на оси Близнецы — Стрелец в 9°.


Затмения, так же как и люди, рождаются и умирают. Имеют имя и место рождения, и даже характер. Данное лунное затмение откроет серию затмений Сароса 4S. 14 декабря нас ждет еще и солнечное затмение. Эта серия затмений принесет с собой сильные эмоциональные чувства — как гнев, так и страсть. Мы можем обнаружить, что вовлечены в события, которые выходят за пределы нашего контроля. Наилучший подход — избегать поспешных действий. Дождитесь пока страсти улягутся, а ситуация прояснится. В день затмения Меркурий сделает секстиль с Сатурном. Скрытая информация может выйти на поверхность. Этот аспект поможет нам подчинить эмоции разуму и не наделать глупостей. В период этого затмения хорошо планировать (но не начинать!) получение новых знаний, углубление в важные темы, переезд. Затмение на оси Близнецы — Стрелец могут внести изменения в темы обучения, транспорта, коммуникаций, общения, заграницы. Сейчас важно проявлять гибкость, умение подстроится и находить выходы из ситуаций, а не зацикливаться на одном твердом убеждении. Узнать, какие сферы вашей жизни затронет это затмение, можно, построив карту и определив дома которые попали в 6°-12° Близнецов и Стрельца.

Кого затронет? Тех, у кого личностные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера) или куспиды домов попали в диапазон с 6°-12° Близнецов, Девы, Стрельца или Рыб.

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