Что делать в последнее лунное затмение 2020 года, рассказала астролог Лилия Любимова

30 ноября нас ждет полутеневое лунное затмение

Итак, последняя пара затмений в этом году! На фоне происходившего эффект, конечно, не тот, но всё же событие важное, остановимся на нем подробнее, сообщает астролог Лилия Любимова.

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30 ноября нас ждет полутеневое лунное затмение. Понаблюдать за ним можно будет в Северной и Южной Америке, Австралии и некоторых частях Азии. Максимальной фазы достигнет в 12:42 по московскому времени. Пройдет на оси Близнецы — Стрелец в 9°.



Затмения, так же как и люди, рождаются и умирают. Имеют имя и место рождения, и даже характер. Данное лунное затмение откроет серию затмений Сароса 4S. 14 декабря нас ждет еще и солнечное затмение. Эта серия затмений принесет с собой сильные эмоциональные чувства — как гнев, так и страсть. Мы можем обнаружить, что вовлечены в события, которые выходят за пределы нашего контроля. Наилучший подход — избегать поспешных действий. Дождитесь пока страсти улягутся, а ситуация прояснится. В день затмения Меркурий сделает секстиль с Сатурном. Скрытая информация может выйти на поверхность. Этот аспект поможет нам подчинить эмоции разуму и не наделать глупостей. В период этого затмения хорошо планировать (но не начинать!) получение новых знаний, углубление в важные темы, переезд. Затмение на оси Близнецы — Стрелец могут внести изменения в темы обучения, транспорта, коммуникаций, общения, заграницы. Сейчас важно проявлять гибкость, умение подстроится и находить выходы из ситуаций, а не зацикливаться на одном твердом убеждении. Узнать, какие сферы вашей жизни затронет это затмение, можно, построив карту и определив дома которые попали в 6°-12° Близнецов и Стрельца.Кого затронет? Тех, у кого личностные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера) или куспиды домов попали в диапазон с 6°-12° Близнецов, Девы, Стрельца или Рыб.