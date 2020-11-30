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Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП

15:15 30.11.2020 Фото: pexels.com
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В ГИБДД пояснили, что «площадка» занимает слишком много времени.

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Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП

В сентябре МВД разработало новые правила сдачи экзамена на права, согласно которым все водители, кроме мотоциклистов, будут освобождены от «площадки». Теперь ведомство намерено изменить теоретическую часть экзамена.
Билеты к экзамену на водительские права планируется перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин, передает «РИА Новости».

По словам Шеюхина, при ДТП оформляется пакет документов, а затем данные о происшествиях попадают в аналитическую систему. По ней можно отслеживать, где растет аварийность, почему происходят ДТП.

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — сказал он.

В сентябре МВД России разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно этим правилам, водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов не будут сдавать экзамен на площадке, но его оставят для мотоциклистов.

В ГИБДД пояснили, что «площадка» занимает слишком много времени. Кроме того, так как внутренние экзамены проводятся на площадках, дублировать это испытание в ведомстве посчитали нецелесообразным. Предполагается, что изменения должны вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права. Ведомство решило скорректировать сводную таблицу нарушений для сдающих экзамен. Сейчас в ней содержится 17 «грубых» нарушений, допустив одно из которых экзаменуемый получает пять штрафных баллов и сразу отправляется на пересдачу.
Вскоре, как сообщили в МВД, количество «грубых» нарушений будет снижено с 17 до 15. При этом среди них появится новое — использование мобильного телефона или иного средства связи во время движения. Помимо этого, в разряд «грубых» нарушений включат не пристегнутый ремень безопасности. Сейчас за то, что экзаменуемый забыл пристегнуться, начисляют три штрафных балла.

Источник: РБК

водитель водительское удостоверение ПДД экзамен на права
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