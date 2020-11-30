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Как получить продукты и лекарства инвалидам и одиноким пожилым жителям Бердска? Названы телефоны мобильной бригады

12:36 30.11.2020, Алена Романцова Фото: Александры Деменковой
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Эта бригада работает с гражданами в возрасте 65+, но если возникает критическая ситуация с людьми другого возраста, их тоже не оставят без помощи, уточнила начальник отдела социального обслуживания населения Воркулева.

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Старикам нужна забота и любовь близких, чтобы они жили дольше

О помощи пожилым людям, семьям оказавшимся в сложном положении 30 ноября на оперативном штабе Бердска рассказала начальник отдела социального обслуживания населения Инна Воркулева. Всего в комплексном центре Бердска на надомном обслуживании находятся 380 человек - это пожилые граждане и инвалиды. Чтобы получать такие услуги можно обратиться по тел. 5-61-15.

Также работает отделение реабилитации инвалидов и отделение срочной помощи. В дежурном режиме работает мобильная бригада оказания помощи одиноким гражданам, рассказала Воркулева.

- Бригада оказывает помощь в покупке продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, - уточнила Инна Владимировна.

Эта бригада работает с гражданами в возрасте 65+, но если возникает критическая ситуация с людьми другого возраста, их тоже не оставят без помощи, уточнила Воркулева.

- Позвонить в мобильную бригаду и обратиться можно мо тел. 5-61-15, - сообщила она.

Также от отдела социального обслуживания существует транспортная перевозка инвалидов-колясочников. Обратиться можно по тел. 3-61-05. Кроме того работает школа родственного ухода за тяжелобольными родственниками и престарелыми - тел. 3-61-03.

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