Пандемия заставила увеличить свои сбережения. Насколько выросли вклады жителей России, показал рейтинг

Рейтинг показал, насколько выросли вклады россиян за время пандемии

Почти во всех регионах России депозиты населения увеличились в апреле-сентябре 2020 года, медианный рост среди всех субъектов Федерации за этот период составил 5 тысяч рублей, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Рост вкладов

Этот год оказался достаточно сложным в экономическом плане во многом из-за эпидемии коронавируса. Карантинные меры, снижение цен на нефть, а также потребительская неуверенность привели к заметному снижению экономической активности, а также росту безработицы.



Большое число граждан потеряли часть своих доходов (аренда, доходы от бизнеса и прочее). Таким образом, денег у многих людей стало меньше, поэтому для компенсации выпадающих доходов мог случиться отток вкладов. Однако они, несмотря на это, продолжили расти в этом году.За январь-сентябрь 2020 года объем вкладов в банках в номинальном выражении вырос на 7,1процента или на 2,2 триллиона рублей, из которых в апреле-сентябре (во время острой фазы коронакризиса) на 1,3 триллиона рублей. Прирост мог бы быть больше, однако сильное снижение ставок по вкладам стимулировало большое число людей искать более высокий процент от своих сбережений. В результате произошел настоящий бум инвестиций физических лиц на фондовом рынке и наметилось увеличение инвестиционных покупок недвижимости.В итоге на 1 октября в банках хранилось средств населения в объеме 32,7 триллиона рублей, а это в среднем примерно равняется по 225 тысяч рублей на каждого человека в стране.

Согласно расчетам РИА Новости, за апрель-сентябрь 2020 года объем вкладов населения в среднем на человека вырос примерно на 9 тысяч рублей, то есть такую сумму в среднем смогли скопить граждане России за полгода. В целом можно было бы ожидать более слабого результата в столь сложных экономических условиях, но где-то скорость накопления даже ускорилась из-за дополнительной экономии.

Эксперты признают, что ситуация с накоплениями физических лиц характеризуется крайней степенью неоднородности в региональном разрезе. Средний размер депозитов в разных субъектах Федерации отличается многократно, неравномерна также и динамика вкладов. Для оценки ситуации в регионах эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по динамике банковских вкладов населения.

В лидерах Москва

Согласно результатам исследования, три субъекта Федерации показали очень хороший прирост депозитов в апреле-сентябре 2020 года. Первую строчку рейтинга занимает Москва, где в среднем объем депозитов на душу населения за рассматриваемые шесть месяцев вырос на 37 тысяч рублей.

Лидерство Москвы объяснимо, говорят эксперты — тут сосредоточено много богатых людей и высокооплачиваемых специалистов, способных формировать сбережения со своих больших доходов. И как видно, эпидемия не очень помешала этому процессу. Отдельно отмечается, что большой статьей расходов москвичей был зарубежный отдых, а ограничения перелетов и в целом туризма позволили эти суммы положить в "копилку".



Вторую строчку рейтинга по приросту депозитов занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где люди с апреля по сентябрь в среднем скопили примерно 36 тысяч рублей. В этом регионе ситуация схожая с Москвой – высокие зарплаты и отказ от летнего отдыха позволили нарастить депозиты.С небольшим отставанием от двух лидеров третью строчку несколько неожиданно для аналитиков заняла Белгородская область, где депозиты за второй и третий кварталы выросли на 29 тысяч рублей в среднем на человека.В первой десятке также расположились: Магаданская область (+22,3 тысячи рублей на человека), Санкт-Петербург (+22,2 тысячи рублей на человека), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+15,9 тысячи рублей на человека), Тюменская область (+15,1 тысячи рублей), Сахалинская область (+12,4 тысячи рублей), Калининградская область (+11,7 тысячи рублей), Камчатский край (+9,5 тысячи рублей). Как видно, среди лидеров в основном экономически развитые регионы.Согласно расчетам РИА Новости, среднее значение сбережений в банковских вкладах в России составляет 225 тысяч рублей, а медианный уровень вкладов среди регионов равняется 133 тысячам рублей. При этом средний объем вкладов на одного жителя между лидирующим регионом и регионом на последнем месте отличается почти в 100 раз.Лидирующую позицию по объему вкладов занимает Москва (почти миллион на каждого жителя города). Столица значительно оторвалась от остальных регионов, что нельзя объяснить только зарплатами (в ряде регионов они даже выше, чем в Москве). В целом в столице проживает примерно 10 процентов населения страны, а в части сбережений Москва обеспечивает долю в 33 процента.Уверенное лидерство столицы в большей степени обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан, поясняют эксперты. И вероятнее всего, значительная часть богатства Москвы сосредоточена на счетах и вкладах небольшого числа очень богатых людей.На второй строчке рейтинга почти с двукратным отставанием располагается Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 476 тысяч рублей вкладов в банках. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Московская область.В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 238 тысяч рублей в Московской области до 354 тысяч рублей в Магаданской области. Таким образом, только эта первая десятка регионов показала результат выше среднероссийского.Меньше всего депозитов на душу населения на 1 октября было в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия (11,2 тысячи рублей на человека в обоих регионах).Несколько неожиданно, что почти все регионы показали рост депозитов. Ситуация на рынке труда, динамика цен и доходов очень сильно отличается от региона к региону, а в ряде из субъектов Федерации экономическая динамика в апреле-сентябре была очень плохой, но в сложившихся условиях люди в основном находили возможность не тратить сбережения, а чаще их приумножать.По оценкам экспертов РИА Новости, только в двух регионах депозиты на душу населения снижались в середине 2020 года. Ощутимое снижение (-2 тысячи рублей на человека) наблюдалось в Новосибирской области, а небольшое снижение (-0,1 тысячи рублей на человека) отмечалось в Кабардино-Балкарской Республике.В целом медианный рост депозитов среди 85 регионов, согласно исследованию, составил 5 тысяч рублей. То есть среднестатистический россиянин примерно такую сумму скопил и положил в банк за апрель-сентябрь этого непростого года.Скорее всего, похожая общероссийская динамика может наблюдаться и в 2021 году, однако все более заметным будет переток средств из банков на фондовый рынок. В целом в среднесрочной перспективе рост депозитов несколько замедлится, считают аналитики.

Источник: РИА Новости