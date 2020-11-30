С Днем хоккея поздравления в стихах на 1 декабря 2020 года

Цель мероприятия заключается в повышении популярности хоккея, успешном развитии спорта, привлечении в него юного поколения.

Цель мероприятия заключается в повышении популярности хоккея, успешном развитии спорта, привлечении в него юного поколения

Любителей замечательной спортивной игры объединяет дата 1 декабря, когда празднуется Всероссийский день хоккея. Впервые событие произошло в 2007 году. А инициировал его президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Цель мероприятия заключается в повышении популярности хоккея, успешном развитии спорта, привлечении в него юного поколения.

Многие болельщики помнят славное прошлое советских хоккеистов, когда победы сборной в Олимпийских играх следовали одна за другой. Российские спортсмены стараются быть достойными наследниками этих славных традиций. Так пожелаем им по-настоящему блистательных и безоговорочных побед, которые принесут радость самим игрокам и их многочисленным болельщикам!

***

Хоккей — игра для самых смелых,

Для тех, кто не боится льда,

Кто шайбу лихо забивает,

Под крик болельщиков ура!

Накал азарта, шквал эмоций

Доносятся с высот трибун,

Но наш спортсмен всегда спокоен,

Ведет расчетливо игру.

Наш хоккеист, тебе желаем

Успех познать в своей судьбе,

Во всероссийский день хоккея

Удача пусть придет к тебе!

Сражений ярких и удачных,

Вкус поражения не знать,

Поддержки близких и команды,

В игре, и в жизни побеждать!

***

Всероссийский день хоккея

Отмечает вся страна.

Поздравляю вас, ребята.

Праздник важный, это да!

Спорт красивый этот важен,

Он любим среди людей.

С детских лет ведь знает каждый —



Трус не играет в хоккей.

***

Поздравляю с днём хоккея,

За тебя всегда болею.

Забивай победный гол —

Пусть завидует футбол.

Будь в игре непобедимым,

Вне игры — всеми любимым.



Пусть всем соперникам назлоУспех даётся сверхлегко.

***

Фанатов и болельщиков,

Людей не безразличных,

Сегодня с днем хоккея

Хочу поздравить лично.

Желаю вам хоккейных



Яростных баталий,Для команд любимых —Кубков и медалей.

Вам, игроки, желаю

Подняться на вершины,

В хоккей играют только

Настоящие мужчины.

***

Проще нету пожеланий

Для тебя в день хоккеиста:

Пускай клюшка не подводит,

Будет гладким лёд и чистым.

Пусть коньки манёвром тонким

Все команды обгоняют,

Шайба пусть со звуком звонким

В их ворота залетает.

***

Всероссийский день хоккея,

Игры для активных и сильных людей,

Ведь истина нам давно всем известна —

Трус не играет в хоккей.

Желаю вам матчей красивых и ярких,

На льду бесподобных, высоких побед,

Пусть манит вас шайба, ворота и клюшка



Еще очень много активнейших лет.

***

Всероссийский день хоккея

Всех любителей встречает,

Тех, кто радостно болеет,

Стадионы пусть встречают!

Ну а нашим хоккеистам —

Забивать и улыбаться,



Им — побед красивых, чистых,Чтоб соперник испугался!

***

Свято в силу спорта веря,

Отмечаем День хоккея.

Клюшки, шайба, лёд, коньки,

В игру играют мужики.

Игрокам — угар азарта,



На площадках — холодного льда.Отдавайтесь игре без остатка —И с вами победа всегда!

***

Нет в мире спорта круче хоккея!

Спортсмены играют себя не жалея.

Болельщики звери, душою горят,

Только победы команде хотят.

Всех сегодня поздравим сердечно,

Счастья, здоровья желаем вам вечно.

Самых великих и нужных побед,

Пусть будет счастливым от шайбы след.

***

Не играют трусы в хоккей,

А значит, вы все храбрецы!

Становитесь только сильней!



Вы, ребята, у нас молодцы!

Пусть удача шагает за вами,

К своим целям скользите по льду,

Ведь успех у вас под ногами:

Всегда это имейте ввиду!

Источник: pozdravok.ru