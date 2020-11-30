С Днем хоккея поздравления в стихах на 1 декабря 2020 года

Любителей замечательной спортивной игры объединяет дата 1 декабря, когда празднуется Всероссийский день хоккея. Впервые событие произошло в 2007 году. А инициировал его президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Цель мероприятия заключается в повышении популярности хоккея, успешном развитии спорта, привлечении в него юного поколения.
Многие болельщики помнят славное прошлое советских хоккеистов, когда победы сборной в Олимпийских играх следовали одна за другой. Российские спортсмены стараются быть достойными наследниками этих славных традиций. Так пожелаем им по-настоящему блистательных и безоговорочных побед, которые принесут радость самим игрокам и их многочисленным болельщикам!
***
Хоккей — игра для самых смелых,
Для тех, кто не боится льда,
Кто шайбу лихо забивает,
Под крик болельщиков ура!
Накал азарта, шквал эмоций
Доносятся с высот трибун,
Но наш спортсмен всегда спокоен,
Ведет расчетливо игру.
Наш хоккеист, тебе желаем
Успех познать в своей судьбе,
Во всероссийский день хоккея
Удача пусть придет к тебе!
Сражений ярких и удачных,
Вкус поражения не знать,
Поддержки близких и команды,
В игре, и в жизни побеждать!
***
Всероссийский день хоккея
Отмечает вся страна.
Поздравляю вас, ребята.
Праздник важный, это да!
Спорт красивый этот важен,
Он любим среди людей.
С детских лет ведь знает каждый —
***
Поздравляю с днём хоккея,
За тебя всегда болею.
Забивай победный гол —
Пусть завидует футбол.
Будь в игре непобедимым,
Вне игры — всеми любимым.
Успех даётся сверхлегко.
***
Фанатов и болельщиков,
Людей не безразличных,
Сегодня с днем хоккея
Хочу поздравить лично.
Желаю вам хоккейных
Для команд любимых —
Кубков и медалей.
Вам, игроки, желаю
Подняться на вершины,
В хоккей играют только
Настоящие мужчины.
***
Проще нету пожеланий
Для тебя в день хоккеиста:
Пускай клюшка не подводит,
Будет гладким лёд и чистым.
Пусть коньки манёвром тонким
Все команды обгоняют,
Шайба пусть со звуком звонким
В их ворота залетает.
***
Всероссийский день хоккея,
Игры для активных и сильных людей,
Ведь истина нам давно всем известна —
Трус не играет в хоккей.
Желаю вам матчей красивых и ярких,
На льду бесподобных, высоких побед,
Пусть манит вас шайба, ворота и клюшка
***
Всероссийский день хоккея
Всех любителей встречает,
Тех, кто радостно болеет,
Стадионы пусть встречают!
Ну а нашим хоккеистам —
Забивать и улыбаться,
Чтоб соперник испугался!
***
Свято в силу спорта веря,
Отмечаем День хоккея.
Клюшки, шайба, лёд, коньки,
В игру играют мужики.
Игрокам — угар азарта,
Отдавайтесь игре без остатка —
И с вами победа всегда!
***
Нет в мире спорта круче хоккея!
Спортсмены играют себя не жалея.
Болельщики звери, душою горят,
Только победы команде хотят.
Всех сегодня поздравим сердечно,
Счастья, здоровья желаем вам вечно.
Самых великих и нужных побед,
Пусть будет счастливым от шайбы след.
***
Не играют трусы в хоккей,
А значит, вы все храбрецы!
Становитесь только сильней!
Пусть удача шагает за вами,
К своим целям скользите по льду,
Ведь успех у вас под ногами:
Всегда это имейте ввиду!
Источник: pozdravok.ru