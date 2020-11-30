Платят ли больничные и страховки за болезнь COVID-1 в ЦГБ Бердска, ответил министр Хальзов. Бардак продолжается, заявляют медики

Тема больничных листов и страховок была поднята после жалоб медиков на задержку зарплаты. Им не выплачивали половину за сентябрь. Недовольны оплатой своего труда оказались работники "скорой".

Наладилась ли обстановка в ЦГБ Бердска?

Продолжается бардак в отделениях ЦГБ Бердска. Это рассказали медработники "Курьер. Среда. Бердск" 30 ноября. Напомним, недоплачивают за больничные и не платят страховку за болезнь COVID-19, заявляли медики Бердска. Редакция проверяла так ли это, был отправлен запрос в минздрав региона. Но в ответе заявлено, что недоплат нет.

- На 25.11.2020 недоплаты по листкам нетрудоспособности работникам Бердской центральной городской больницы отсутствуют, - заявил министр здравоохранения Хальзов.

Напомним также, одна из медсестер утверждала, что многим сотрудникам не говорят результат их анализа на коронавирус и не отстраняют от работы в случае подтвержденного диагноза. Отметим, что тема больничных листов и страховок была поднята после жалоб медиков на задержку зарплаты. Половину зарплаты не выплачивали за сентябрь 2020 в пандемию медикам ЦГБ Бердска. Подобные жалобы всю осень поступали от врачей и медсестер. Также недовольны оплатой своего труда оказались работники "скорой" - они пожаловались в трудовую инспекцию на главврача Аллу Дробинскую.

В последние дни ноября медики всё также отмечают, что зарплату дробят и дают частям. Снизили и баллы по оплате.

- Многие коллеги жалуются, что больничные тоже платят частями. Самое главное - были случаи, когда медиков не отстраняли от работы даже с подтвержденным диагнозом коронавирус, - рассказала медсестра "Курьер. Среда. Бердск" 30 ноября.

А получить страховку за болезнь COVID-19 практически невозможно в БЦГБ, отмечают медики. Другая медсестра инфекционного отделения рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что из-за снижения баллов и зарплаты, дробных выплат и тяжелых условий работы, в ее отделении планируют уволиться уже два врача.

Кроме того, напомним, медсестры отмечали, что одном из отделений ее коллеги смогли добиться надбавок, многое еще зависит от заведующей. Теперь у них медсестры получают плюсом 15 тыс. рублей, а санитарки плюс 9800 руб.

Ответ минздрава

В министерстве здравоохранения не подтвердили задержки и недоплаты за больничные медикам и разъяснили, как выплачиваются страховки переболевшим коронавирусом.

Расследование страховых случаев заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал министр Хальзов, осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 695 «Об утверждении Временного положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении положения о расследовании и учёте профессиональных заболеваний» врачебной комиссией БЦГБ.

Получается, что основное решение по страховке принимает комиссия ЦГБ Бердска.

Размеры единых страховых выплат установлены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Вопрос перечисления страховых выплат по случаям заражения новой коронавирусной инфекцией работникам БЦГБ относится к компетенции Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

"Курьер. Среда. Бердск" сделал запрос минздрав и в ОМС, чтобы проверить заявления медработников и выяснить, почему такие сложности с получением денег за больничный и страховыми выплатами. Напомним, главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская не отвечает на звонки редакции.

Вопросы в ОМС:

- Действительно ли есть задержки или недоплаты за больничные листы медикам ЦГБ Бердска?

- На какую сумму и по какой причине задерживают оплату больничных медикам?

- Как медики Бердска могут получить страховку за болезнь коронавирусом? И какова его сумма?

- Почему существуют сложности с получением страховки за болезнь коронавирусом у медиков Бердска?

- Сколько медиков Бердска за время пандемии переболели коронавирусом?



- Сколько медиков Бердска за время пандемии получили страховку за болезнь коронавирусом?

Как только будут получены ответы, они будут опубликованы. Читайте продолжение в ближайшее время.

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