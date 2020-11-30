30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«На «Битву экстрасенсов» приходит много шарлатанов»: ответил на обвинения во взятках Сергей Сафронов

14:40 30.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Он также отмечает, что шоу, которые они ставят с братьями, востребованы и проходят с аншлагами.

% name% title
Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения во взятках

Сергей Сафронов в комментарии, поступившем в РИА Новости, ответил на сообщение телеканала ТНТ об отстранении его от ведения "Битвы экстрасенсов" из-за "подсказки телепату" и на обвинения во взятках.
Ранее одна из претенденток на участие в шоу Алина Вердиш разместила на YouTube видео, в котором заявила, что ведущий помогал ей проходить испытания за деньги, и у нее есть "разоблачающие ролики".
Вскоре после этого телеканал ТНТ, на котором это шоу идет уже 13 лет, сообщил, что отстранил бессменного ведущего за "подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях".

При этом Алина с супругом намерены довести дело до суда.
"Учитывая ту доказательную базу, которую предоставила Алина, мы готовы пройти все экспертизы на подлинность", – заявил изданию адвокат Вердиш Антон Герц.
"Изначально я не хотел давать никаких комментариев на этот бред. Во-первых, потому что, на мой взгляд, оправдываться – это значит быть виновным. А я таковым не являюсь", – говорит Сафронов.
Теперь он намерен предоставить все документы и доказательства "поступавших ему угроз" и аудио "с настоящими диалогами, а не смонтированную аудионарезку, в правоохранительные органы, а затем в суд".
"Эта история против меня сфабрикована", – утверждает Сафронов.
Ведущий предполагает, что "эта женщина таким образом пытается заработать себе славу". "Давайте рассуждать здраво: если бы я действительно лоббировал ее в "Битву экстрасенсов", у нее результат конкурсов был бы иным. И ее не срезали бы в самом начале", – отмечает Сергей.
Сафронов поясняет, что "всего лишь занимался с ней каждый день актерским мастерством и давал задания, которые она должна была прожить в определенном образе и обстоятельствах".
"Кстати, мы начали с ней занятия задолго до начала шоу. Я ей и публично говорил о возможности того, что в новый сезон как ведущий не пойду, поскольку занят на других сложных проектах. Но это ее не остановило, поскольку ей нравился результат: она перестала бояться камеры и коряво говорить. Видимо, в какой-то момент ее аппетиты выросли, и она стала намекать на большее, а именно: чтобы я помог ей приобрести не только умение держаться в кадре этого шоу, но и статуэтку победителя. Я отказался и отправил ее общаться с редакторами, которых считал, что невозможно коррумпировать", – рассказывает телеведущий.

"Поскольку с моей стороны ее лоббирования в шоу не было, она выбыла из кастинга еще на начальном этапе", – добавляет Сафронов.
Он также заверяет: то, что кандидат на участие в шоу выдает за подсказки, "было отработкой на занятиях ситуаций, ее образа, комфортной для нее модели поведения и прочих мелочей, на которые актеры всегда должны обращать внимание".
"Битва экстрасенсов" – это шоу. И я не раз об этом заявлял и даже говорил о том, что туда приходит огромное количество шарлатанов. Руководство программы всегда знало мою позицию на этот счет", – продолжает ведущий.

Сафронов признается, что заявление телеканала ТНТ его "очень удивило", поскольку он "не был уволен с подобной формулировкой, а покинул этот проект еще несколько недель назад по причине несовпадения графиков съемок".
"Мы готовим сейчас очень сложный телепроект, а также шоу, и это для меня в приоритете. Отмечу: изначально съемочная группа "Битвы экстрасенсов" была предупреждена о том, что если съемки их шоу будут накладываться на эти проекты, я не смогу отработать их эфир", – говорит иллюзионист.
Он также отмечает, что шоу, которые они ставят с братьями, востребованы и проходят с аншлагами.
"Поэтому братья были против моего участия в "Битве экстрасенсов", но я пошел туда только из-за хорошего отношения к команде и желания ее поддержать в сложные времена пандемии", – поясняет Сергей.
Поэтому, продолжает Сафронов, его неприятно удивило то, что, не разобравшись в ситуации и не поговорив с ним лично, "в прессу было подано такое странное заявление".

"Хочется верить в то, что это были эмоции конкретного сотрудника, а не позиция телеканала и не сговор с "новоиспеченной актрисой", – говорит Сафронов.
Ведущий также сообщил, что его адвокат готовит документы для суда, и он верит, что сможет "отстоять свои права и деловую репутацию с помощью закона".
"К телеканалу сегодня претензий не имею. Не исключено, что его руководство занимает выжидательную позицию", – заявил Сергей.
Сафронов также добавил, что "пока оставляет" Алине Вердиш возможность "публично извиниться за клевету" в досудебном порядке.

Источник: РИА Новости

Битва экстрасенсов взятка лоббирование шоу Сергей Сафронов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите экстрасенсам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНекоронованная красотка: Прошлась по подиуму в конкурсе красоты 60+ GRAND LADY SIBERIA 75-летняя блондинка Нелли Лысенко из Бердска
15:23 30-11-2020
Некоронованная красотка: Прошлась по подиуму в конкурсе красоты 60+ GRAND LADY SIBERIA 75-летняя блондинка Нелли Лысенко из Бердска
БердскШтраф до 500 тыс. рублей или закрытие на 90 суток грозит за нарушение режима в COVID-19 двум лицеям в Бердске
15:21 30-11-2020
Штраф до 500 тыс. рублей или закрытие на 90 суток грозит за нарушение режима в COVID-19 двум лицеям в Бердске
Новый антирекорд: 26 338 заболевших COVID-19 за сутки на 30 ноября в России
15:20 30-11-2020
Новый антирекорд: 26 338 заболевших COVID-19 за сутки на 30 ноября в России
Щелк-щелк: Сколько можно съесть семечек без вреда для здоровья
15:20 30-11-2020
Щелк-щелк: Сколько можно съесть семечек без вреда для здоровья
Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП
15:15 30-11-2020
Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП
Мощные ритуалы на деньги и любовь в полнолуние и полутеневое затмение 30 ноября 2020 года
15:14 30-11-2020
Мощные ритуалы на деньги и любовь в полнолуние и полутеневое затмение 30 ноября 2020 года
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 1
15:06 30-11-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Во сколько раз российские пенсии меньше европейских, стало известно. Цифра шокирует!
15:00 30-11-2020
Во сколько раз российские пенсии меньше европейских, стало известно. Цифра шокирует!
"Детское Евровидение - 2020": Какое место заняла Софья Феськова из России, скорее узнайте
14:54 30-11-2020
Почему обнищавшие латышские рыбаки массово бегут в Россию, стало известно
14:45 30-11-2020
Почему обнищавшие латышские рыбаки массово бегут в Россию, стало известно