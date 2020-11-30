«На «Битву экстрасенсов» приходит много шарлатанов»: ответил на обвинения во взятках Сергей Сафронов

Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения во взятках

Сергей Сафронов в комментарии, поступившем в РИА Новости, ответил на сообщение телеканала ТНТ об отстранении его от ведения "Битвы экстрасенсов" из-за "подсказки телепату" и на обвинения во взятках.

Ранее одна из претенденток на участие в шоу Алина Вердиш разместила на YouTube видео, в котором заявила, что ведущий помогал ей проходить испытания за деньги, и у нее есть "разоблачающие ролики".

Вскоре после этого телеканал ТНТ, на котором это шоу идет уже 13 лет, сообщил, что отстранил бессменного ведущего за "подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях".



При этом Алина с супругом намерены довести дело до суда."Учитывая ту доказательную базу, которую предоставила Алина, мы готовы пройти все экспертизы на подлинность", – заявил изданию адвокат Вердиш Антон Герц."Изначально я не хотел давать никаких комментариев на этот бред. Во-первых, потому что, на мой взгляд, оправдываться – это значит быть виновным. А я таковым не являюсь", – говорит Сафронов.Теперь он намерен предоставить все документы и доказательства "поступавших ему угроз" и аудио "с настоящими диалогами, а не смонтированную аудионарезку, в правоохранительные органы, а затем в суд"."Эта история против меня сфабрикована", – утверждает Сафронов.Ведущий предполагает, что "эта женщина таким образом пытается заработать себе славу". "Давайте рассуждать здраво: если бы я действительно лоббировал ее в "Битву экстрасенсов", у нее результат конкурсов был бы иным. И ее не срезали бы в самом начале", – отмечает Сергей.Сафронов поясняет, что "всего лишь занимался с ней каждый день актерским мастерством и давал задания, которые она должна была прожить в определенном образе и обстоятельствах"."Кстати, мы начали с ней занятия задолго до начала шоу. Я ей и публично говорил о возможности того, что в новый сезон как ведущий не пойду, поскольку занят на других сложных проектах. Но это ее не остановило, поскольку ей нравился результат: она перестала бояться камеры и коряво говорить. Видимо, в какой-то момент ее аппетиты выросли, и она стала намекать на большее, а именно: чтобы я помог ей приобрести не только умение держаться в кадре этого шоу, но и статуэтку победителя. Я отказался и отправил ее общаться с редакторами, которых считал, что невозможно коррумпировать", – рассказывает телеведущий.

"Поскольку с моей стороны ее лоббирования в шоу не было, она выбыла из кастинга еще на начальном этапе", – добавляет Сафронов.

Он также заверяет: то, что кандидат на участие в шоу выдает за подсказки, "было отработкой на занятиях ситуаций, ее образа, комфортной для нее модели поведения и прочих мелочей, на которые актеры всегда должны обращать внимание".

"Битва экстрасенсов" – это шоу. И я не раз об этом заявлял и даже говорил о том, что туда приходит огромное количество шарлатанов. Руководство программы всегда знало мою позицию на этот счет", – продолжает ведущий.

Сафронов признается, что заявление телеканала ТНТ его "очень удивило", поскольку он "не был уволен с подобной формулировкой, а покинул этот проект еще несколько недель назад по причине несовпадения графиков съемок".

"Мы готовим сейчас очень сложный телепроект, а также шоу, и это для меня в приоритете. Отмечу: изначально съемочная группа "Битвы экстрасенсов" была предупреждена о том, что если съемки их шоу будут накладываться на эти проекты, я не смогу отработать их эфир", – говорит иллюзионист.

Он также отмечает, что шоу, которые они ставят с братьями, востребованы и проходят с аншлагами.

"Поэтому братья были против моего участия в "Битве экстрасенсов", но я пошел туда только из-за хорошего отношения к команде и желания ее поддержать в сложные времена пандемии", – поясняет Сергей.

Поэтому, продолжает Сафронов, его неприятно удивило то, что, не разобравшись в ситуации и не поговорив с ним лично, "в прессу было подано такое странное заявление".



"Хочется верить в то, что это были эмоции конкретного сотрудника, а не позиция телеканала и не сговор с "новоиспеченной актрисой", – говорит Сафронов.Ведущий также сообщил, что его адвокат готовит документы для суда, и он верит, что сможет "отстоять свои права и деловую репутацию с помощью закона"."К телеканалу сегодня претензий не имею. Не исключено, что его руководство занимает выжидательную позицию", – заявил Сергей.Сафронов также добавил, что "пока оставляет" Алине Вердиш возможность "публично извиниться за клевету" в досудебном порядке.

Источник: РИА Новости