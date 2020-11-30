Зараза не сдается: 179 случаев COVID-19 выявлено за сутки на 30 ноября в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 198 человек. На ИВЛ – 48 пациентов.

179 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 30 ноября в регионе выявлено 22 687 случаев COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1 431 ребенка. 18 408 пациентов выздоровели (+110 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: двое мужчин в возрасте 65 лет, мужчина в возрасте 69 лет, женщины в возрасте 53 года, 60 лет, 70 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 743 человека.

В отделениях реанимации находятся 198 человек. На ИВЛ – 48 пациентов.

Госпитализированы 38 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 045.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 615 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 927 011 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 802 жителя региона, 69 104 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 118 обращений, госпитализированы 11 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу