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«Наденьте шапки. Уши замерзнут!»: пожурил замерзающих чиновников Путин

14:42 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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Все они находились на улице в 20-градусный мороз.

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Все они находились на улице в 20-градусный мороз.

Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания сделал замечание чиновникам, находящимся в Иркутской области без шапок. Об этом сообщает «Вести.ру».

Участниками телемоста с главой государства стали вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и мэр города Усолья-Сибирского Максим Торопкин. Все они находились на улице в 20-градусный мороз.

Путин, увидев чиновников, попросил их одеться. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы... Заболеете еще, не хватало», — сказал он.

По данным «Вести.ру», Торопкин и вовсе выбросил шапку подальше. «Первое лицо государства, прямой эфир. Да, было на самом дело холодно, но, в принципе, полчаса потерпеть можно. Мы ж сибиряки», — сказал он после совещания.

Ранее в ноябре Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огареве. На кадрах, появившихся в сети, виден интерьер в светлых тонах с диваном, телевизором, двумя креслами и небольшим столом. За ним президент поговорил с журналистами.

мороз телемост шапка Владимир Путин
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