"Какая из тебя балерина - кобылища такая": Ломала нос за плохие оценки в школе дочери мать в Бердске

Бердчанка уверена, мать испортила ей детство

Не для всех праздник День матери вызывает теплые эмоции и улыбку на лице. Но 29 ноября в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано в Бердске» появился пост, где девушка вылила обиду на родительницу за постоянные упрёки и несчастное детство, агрессию и избиения. Подписчица заявляет, что мать её ненавидит.

- Я всегда была для неё ничем. Дочь её подруги всегда будет лучше! Даже если я облажаюсь - у дочери маминой подруги будет лучше. У неё я виновата во всем! Виноваты даже мои волосы, с детства слышу "прибери космы" или "что ты космы не приберёшь"? Занятия танцами высмеивались: "какая из тебя балерина - кобылища такая", занятия музыкой, спортом - тоже самое. Просить денег я была не приучена, это казалось чем-то постыдным, и денег для меня постоянно "не было". Зато её парню на пивко всегда были, но вот за мои кружки было " нечем платить". Я ходила в них ровно месяц, а когда подходил срок оплаты - всё, прощайте! Но после этого всё равно - я плохая и ни к чему не стремлюсь! Позорить при подругах - запросто. Ломать нос за оценки в школе - хоть каждый день! Замужество моё было раскритиковано, муж - "плохой и неудачник", свадьба очень бедная - мы просто расписались, ребёнок – неполноценный. Дорогая мама! Возможно, ты этого не увидишь. Я просто выговорилась. Но спасибо за то, что это кончилось и я ушла во взрослую жизнь очень рано. Спасибо, что мой ребёнок не видит агрессии, не могу ударить. Спасибо, что в отличие от тебя, у меня есть муж , я получила хорошие уроки о том, какой быть не надо. За успехи в работе. Спасибо за всё и с праздником!- написала обиженная дочка.

Подписчики группы нашли оправдания и плюсы в тяжелом детстве героини.

-Из этого всего можно выловить огромный плюс - вы своей дочке такого не устроите. Вы чётко понимаете, чего хотите в жизни, поняли, как не надо жить. Оказывается и такая мать, как ваша, "принесла пользу". А у вас все будет,- поделилась мнением Ольга.

- Оценками в школе-то мама всё же интересовалась. Может и била не зря. Вроде так норм воспитала,- предполагает Маргарита.

- Мать есть мать, если простишь - легче жить будет дальше, не обязательно быть лично для неё лучшей,- посоветовала Валерия.