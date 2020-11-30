"Детское Евровидение - 2020": Какое место заняла Софья Феськова из России, скорее узнайте

В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.

Победительницей Детского Евровидения стала представительница Франции

Представительница Франции Валентина Тронель с песней "J'imagine" ("Я представлю себе") стала победительницей международного песенного конкурса Детское Евровидение — 2020, финал которого прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 200 баллов.

На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова, а на третьем — представительница Испании Солеа.



Участница из России Софья Феськова, которая исполнила песню "Мой новый день", набрала 88 баллов и заняла десятое место.В финале конкурса приняли участие юные таланты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.



Источник: РИА Новости