«Золотой стандарт» бесшовной хирургии

– При лечении катаракты мы применяем ультразвук, что позволяет удалять хрусталик путем микропрокола и точно таким же путем устанавливать новый, –рассказывает Тихон Евгеньевич Юрашкеев, врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Санталь». – Утром мы делаем пациенту операцию, после чего спустя 2–3 часа он может отправляться домой. В нашей технологии применяется бесшовный метод, поэтому снимать швы нет необходимости. Через несколько дней пациенты возвращаются к привычным делам, в том числе можно спокойно работать в саду и огороде. Все, что необходимо для операции, - это консультация и диагностика. Если противопоказаний нет, мы назначаем операцию тогда, когда это удобно пациенту».