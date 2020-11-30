Как вылечить катаракту за 1 день
В Центре микрохирургии глаз «Санталь» жителям Новосибирска и области стали доступны «быстрые операции», которые проводятся буквально в течение часа и без разреза.
Многолетний опыт: томские офтальмологи теперь и в Новосибирске!
Центр микрохирургии глаза «Санталь» является филиалом томского офтальмологического центра «Клиники «Больничной» – одного из ведущих центров офтальмологии Сибирского федерального округа. За несколько лет работы клиники в Томске специалисты центра провели более 20 тысяч операций по лечению катаракты. И вот теперь мы готовы принимать пациентов и г. Новосибирска!
В Центре микрохирургии глаз «Санталь» жителям Новосибирска и области стали доступны «быстрые операции», которые проводятся буквально в течение часа и без разреза.
Многолетний опыт: томские офтальмологи теперь и в Новосибирске!
Центр микрохирургии глаза «Санталь» является филиалом томского офтальмологического центра «Клиники «Больничной» – одного из ведущих центров офтальмологии Сибирского федерального округа. За несколько лет работы клиники в Томске специалисты центра провели более 20 тысяч операций по лечению катаракты. И вот теперь мы готовы принимать пациентов и г. Новосибирска!
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«Золотой стандарт» бесшовной хирургии
– При лечении катаракты мы применяем ультразвук, что позволяет удалять хрусталик путем микропрокола и точно таким же путем устанавливать новый, –рассказывает Тихон Евгеньевич Юрашкеев, врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Санталь». – Утром мы делаем пациенту операцию, после чего спустя 2–3 часа он может отправляться домой. В нашей технологии применяется бесшовный метод, поэтому снимать швы нет необходимости. Через несколько дней пациенты возвращаются к привычным делам, в том числе можно спокойно работать в саду и огороде. Все, что необходимо для операции, - это консультация и диагностика. Если противопоказаний нет, мы назначаем операцию тогда, когда это удобно пациенту».
Ведут прием и оперируют известные врачи, офтальмологи-микрохирурги Тихон Евгеньевич Юрашкеев (опыт работы более 16 лет, проведено свыше 20 000 операций) и Залесских Максим Анатольевич (опыт работы более 10 лет, проведено около 10 000 операций).
Как попасть на лечение катаракты
Как попасть на лечение катаракты
- Запишитесь на прием к нашему врачу по тел. 8 (383) 3-047-047
- Пройдите обследование и подберите хрусталик
- Явитесь в согласованное время на операцию
Подойдут ли результаты обследования врачей других клиник для операции?
Нет, не подойдут. Результаты диагностики врачей других клиник могут отличаться – на это влияет то, что в каждой клинике используется свое оборудование, различное по классу и качеству диагностики; каждый врач в отдельности обладает своим набором профессиональных компетенций и опытом. Ну и конечно, врач берет ответственность за каждого пациента лично, поэтому применение результатов исследований врачей других клиник недопустимо для назначения операции. Все пациенты, планирующие лечение в Центре микрохирургии глаза «Санталь», проходят контрольное обследование у наших врачей.
Нет, не подойдут. Результаты диагностики врачей других клиник могут отличаться – на это влияет то, что в каждой клинике используется свое оборудование, различное по классу и качеству диагностики; каждый врач в отдельности обладает своим набором профессиональных компетенций и опытом. Ну и конечно, врач берет ответственность за каждого пациента лично, поэтому применение результатов исследований врачей других клиник недопустимо для назначения операции. Все пациенты, планирующие лечение в Центре микрохирургии глаза «Санталь», проходят контрольное обследование у наших врачей.
Сколько стоит лечение в Центре микрохирургии глаза «Санталь»
Стоимость консультации с комплексной диагностикой зрения - 1700 рублей, для пенсионеров – 900 рублей.
Стоимость операции – 30 000 рублей, в нее входит:
Стоимость консультации с комплексной диагностикой зрения - 1700 рублей, для пенсионеров – 900 рублей.
Стоимость операции – 30 000 рублей, в нее входит:
- имплантация импортного хрусталика Alcon
- анестезия
- пребывание в клинике
- контрольный осмотр
Наш адрес:
г. Новосибирск, левый берег, ул. Петухова, 16/1, этаж 7
т. 8 (383) 3-047-047
сайт: офтальмолог-новосибирск.рф
г. Новосибирск, левый берег, ул. Петухова, 16/1, этаж 7
т. 8 (383) 3-047-047
сайт: офтальмолог-новосибирск.рф
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы. Цены действительны на момент публикации.
Фото предоставлено Центром микрохирургии глаз «Санталь». Лицензия № ЛО-54-01 №0008807.
Фото предоставлено Центром микрохирургии глаз «Санталь». Лицензия № ЛО-54-01 №0008807.