Сбил 60-летнюю женщину на "зебре" водитель на Nissan Wingroad в Бердске

Её госпитализировали в БЦГБ.

Водитель «Ниссана» сбил 60-летнюю женщину на переходе в Бердске

Женщина-пешеход серьёзно пострадала в ДТП в районе дома №2 по ул. Горького в Бердске

Днём 28 ноября 44-летний водитель за рулём автомобиля Nissan Wingroad ехал со стороны ул. Вокзальной в сторону ул. Ленина. На нерегулируемом переходе он совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходил проезжую часть дороги по «зебре» слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом голеностопа и ушиб колена. Её госпитализировали в БЦГБ, сообщила областная Госавтоинспекция.