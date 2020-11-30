Так полыхало: Почему сразу 12 пожарных машин выезжали тушить огонь на складе у оборонного БЭМЗа в Бердске

В субботу вечером произошел пожар в пустом, но необесточенном складском помещении на промплощадке Бердского электромеханического завода. Эта зона имеет особый статус, куда привлекают силы соседних районов.

С огнем справились пожарные бердской ПЧ-32, расположенной рядом с местом происшествия

Стали известны причины пожара на складе, расположенном на промышленной площадке у Бердского электромеханического завода. Напомним, возгорание произошло вечером в субботу, 28 ноября. Огонь повредил изнутри складское помещение, находящееся за пожарной частью на ул. Черемушной.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», обгорела внутренняя деревянная обшивка склада. Около 9 часов вечера в выходной день там никого не было. Более того, арендаторы, по словам замначальника бердского отдела надзорной деятельности Руслана Безносенко, съехали пару месяцев назад. Но склад не обесточили.

- Произошло короткое замыкание электрооборудования. Металлический склад был пустой, без отопления. Электричество не отключили, а проводка не совсем новая. Видимо, закоротило и произошел пожар. Деревянная обшивка загорелась, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Безносенко.

Он же пояснил, почему по тревожному вызову на тот пожар выезжали сразу 12 пожарных машин. Хотя справиться с огнем удалось менее чем за полчаса.

Так называемая вторая площадка БЭМЗа имеет особый статус, как и любая промышленная территория. Ведь там находится котельная «Новая», отапливающая Микрорайон, расположены несколько предприятий, в том числе цех по переработке шин и собственно электромеханический завод, работающий на оборонку.

- По расписанию выезда БЭМЗ является особым объектом. Как только по вызову проходит адрес: Зеленая роща, автоматически туда направляются все ближайшие пожарные подразделения не только Бердска, но и Советский района Новосибирска, Искитимский район, - рассказал Руслан Михайлович.

Он полагает, что пожарные машины соседей развернули в пути: бердчане уточнили масштабы пожара и дали отбой. ПЧ-32, находящаяся рядом с очагом возгорания, справилась своими силами. А после происшествия на месте работал дознаватель ОНД, который и установил причины пожара. Автопарк бердской пожарной охраны имеет 5 автоцистерн и одну автолестницу.

По словам Безносенко, пока обстановку с пожарами в Бердске можно назвать спокойной. Но впереди морозы, когда в частном секторе начинают усиленно топить печи и включать обогреватели.

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