Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp, следует из заявлений политика.
"Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле и нашем народе через WhatsApp и Telegram. Мадуро приходит в WhatsApp, Мадуро приходит в Telegram", - сказал он.
Заявление президента транслировалось в Twitter.
"Борьба за правду": поделился номером в Telegram и WhatsApp Мадуро
16:00 30.11.2020
Он попросил пользователей добавлять его в различные группы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp, следует из заявлений политика.
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