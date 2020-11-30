"Борьба за правду": поделился номером в Telegram и WhatsApp Мадуро

Мадуро поделился номером в Telegram и WhatsApp

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp, следует из заявлений политика.

"Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле и нашем народе через WhatsApp и Telegram. Мадуро приходит в WhatsApp, Мадуро приходит в Telegram", - сказал он.

Заявление президента транслировалось в Twitter.



"Вот мой телефон – 04262168871, включайте меня в свои группы", - добавил он.