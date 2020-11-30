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Сколько медиков заражены COVID-19 в ЦГБ Бердска, открыл тайну министр Хальзов в ноябре 2020

15:43 30.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За ноябрь в городе были инфицированы десятки медицинских работников. Цифры приближаются к нескольким сотням зараженных среди медицинских работников.

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Сколько медиков заражено коронавирусом в Бердске?
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона. Где зараженных больше всего?Сколько медиков заражены COVID-19 в ЦГБ Бердска, открыл тайну министр Хальзов в ноябре 2020Ещё 684 новостей

Сколько врачей заразились коронавирусом в Бердске? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил министр здравоохранения Хальзов 27 ноября. Напомним, как оплачивают больничные и страховки за болезнь COVID-19, выясняла редакция. Но из Минздрава пришел формальный ответ.

- По состоянию на 26.11.2020 диагноз новая коронавирусная инфекция лабораторно подтвержден у 163 медицинских работников БЦГБ за все время пандемии, - сообщил Хальзов.

Также напомним, на конец октября в Бердске были заражены COVID-19 132 медика, 2 сотрудника были в стационаре, рассказывала главный врач Бердска Алла Дробинская на оперативном штабе города. За ноябрь в городе были инфицированы больше 30 медицинских работников.

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