«Последний гвоздь в крышку гроба»: украинские лоббисты заняты в разработке санкций США против «Северного потока – 2»

«Последний гвоздь в крышку гроба»: WSJ рассказала о роли украинских лоббистов в санкциях против «Северного потока — 2»

Новые санкции США против «Северного потока — 2» могут стать триумфом для украинских лоббистов, пишет WSJ. Издание рассказало об их роли в подготовке законопроекта, лишившего российский трубопровод европейских подрядчиков.

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» могут стать триумфом для украинцев, лоббировавших блокировку проекта в Вашингтоне, пишет газета The Wall Street Journal. Речь идет о директоре по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Вадиме Гламаздине и директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко.

Гламаздин, который в 2015-2016 годах работал в украинском кабмине, и Харченко стремились остановить строительство газопровода с самого начала проекта в 2016 году, отмечает WSJ. Они рассказали изданию, что направляли письма министру финансов Стивену Мнучину и Рексу Тиллерсону, служившему тогда госсекретарем США, но не получили ответов. Позднее знакомый Гламаздина в Вашингтоне познакомил его с лоббистом Даниэлем Вайдичем, ранее работавшим в комитете сената по международным отношениям. Он посоветовал украинцам изменить подход и попробовать найти уязвимости в проекте «Северного потока — 2», пишет WSJ.

Вайдич рассказал, что во время работы в сенате в 2014 году помогал разрабатывать санкции против России, которые в итоге вынудили Exxon Mobil свернуть совместные проекты с «Роснефтью» и лишить российскую компанию доступа к своим технологиям работы на шельфе. «Эту же модель мы применили к «Северному потоку — 2», — рассказал WSJ Вайдич. — В чем таком нуждаются русские, чего у них самих нет?»

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» могут стать триумфом для украинцев, лоббировавших блокировку проекта в Вашингтоне, пишет газета The Wall Street Journal. Речь идет о директоре по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Вадиме Гламаздине и директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко.

Гламаздин, который в 2015-2016 годах работал в украинском кабмине, и Харченко стремились остановить строительство газопровода с самого начала проекта в 2016 году, отмечает WSJ. Они рассказали изданию, что направляли письма министру финансов Стивену Мнучину и Рексу Тиллерсону, служившему тогда госсекретарем США, но не получили ответов. Позднее знакомый Гламаздина в Вашингтоне познакомил его с лоббистом Даниэлем Вайдичем, ранее работавшим в комитете сената по международным отношениям. Он посоветовал украинцам изменить подход и попробовать найти уязвимости в проекте «Северного потока — 2», пишет WSJ.

Вайдич рассказал, что во время работы в сенате в 2014 году помогал разрабатывать санкции против России, которые в итоге вынудили Exxon Mobil свернуть совместные проекты с «Роснефтью» и лишить российскую компанию доступа к своим технологиям работы на шельфе. «Эту же модель мы применили к «Северному потоку — 2», — рассказал WSJ Вайдич. — В чем таком нуждаются русские, чего у них самих нет?»

Почему США уверены, что Москва не сможет достроить «Северный поток— 2»?

Летом 2018 года Гламаздин и Харченко, как отмечает издание, обнаружили возможную «болевую точку» проекта: в ходе энергетического форума российский эксперт (его имя в статье не называется) отметил, что в России нет компаний, способных прокладывать трубы необходимого для газопровода диаметра на нужной глубине. «Это был [важный] момент», — заявил Харченко изданию.

Как пишет газета, Дания, в водах которой должен был пройти газопровод, запрещает судам вставать на якорь в некоторых районах Балтийского моря, поскольку там могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Российское судно «Академик Черский», которое использовал «Газпром», не могло работать с такими ограничениями, поэтому компании пришлось заключить контракт со швейцарской Allseas Group SA. Лоббисты решили этим воспользоваться и «заняться трубоукладочными судами», отметил Гламаздин.

С идеей ввести санкции против компаний, занимающихся прокладкой газопровода, украинцы обратились к сенатору Теду Крузу, которого Вайдич консультировал в ходе его президентской кампании 2016 года. Круз в свою очередь привлек к работе над проектом ограничений свою коллегу, сенатора Джинн Шахин.

Подготовленный ими законопроект распространял санкции на европейские компании, предоставляющие технологии для строительства «Северного потока — 2». Эти санкции одобрены и введены в конце 2019 года. Из-за ограничений швейцарский трубоукладчик Allseas отказался продолжать работу на газопроводом.

В октябре этого года американские власти расширили ограничительные меры. Теперь санкции будут применяться в том числе к компаниям, которые предоставляют услуги, мощности или финансирование для «улучшения или установки оборудования» судов, которые будут продолжать строительство трубопровода по дну Балтийского моря. В разговоре с WSJ Гламаздин высказал мнение, что новые ограничения станут «последним гвоздем в крышку гроба» «Северного потока — 2» и не оставят шансов его достроить.

Российские чиновники после введения прошлогодних санкций заявляли, что Россия способна завершить строительство газопровода своими силами, пусть даже это займет больше времени. 29 ноября представитель проектной компании трубопровода Nord Stream 2 AG заявил немецкой радиостанции NDR, что строительство трубопровода возобновится уже в начале декабря этого года. Компания отметила, что назовет судно, которое будет использоваться для трубоукладки, позже.

Источник: forbes.ru