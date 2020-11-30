«Схватил за шею и повалил на землю»: Экс-росгвардеец получил срок за избиение прохожего в Новосибирске

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику Росгвардии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, 30 августа 2019 года в вечернее время сотрудник войск национальной гвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей в Октябрьском районе города Новосибирска, увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его, при этом не представился и не объяснил требования действующего законодательства о причинах его остановки. Мужчина в свою очередь направился дальше по своему маршруту, при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения. После этого, сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Источник: nsk.sledcom.ru