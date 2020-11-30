30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Модуль аппарата «Чанъэ-5» готовится к посадке на Луне

15:48 30.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.

% name% title
Китайский зонд "Чанъэ-5" готовится к мягкой посадке на поверхность Луны

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" в понедельник успешно отделился от орбитального блока, далее будет выбран подходящий момент для осуществления мягкой посадки в заданном районе на поверхности Луны для сбора образцов грунта, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.
"Команда управления полетом "Чанъэ-5" 30 ноября в соответствии с планом успешно провела отделение блока посадочного и взлетного модулей от комплекса орбитального модуля и возвращаемого аппарата", - говорится в сообщении.
Орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом будет продолжать полет по орбите высотой примерно 200 километров и ожидать последующей стыковки.

Посадочный модуль и модуль для взлета в подходящее время осуществят мягкую посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, после чего начнутся работы по автоматическому сбору лунного грунта при помощи установленных на спусковом аппарате бурового устройства и манипулятора с ковшом. Образцы собранного грунта будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат.
Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около 2 килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны состоит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета с поверхности Луны и возвращаемого модуля. Аппарат должен прилуниться у пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны, собрать реголит и вернуться на Землю 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Но до этого китайские специалисты должны впервые в истории космических исследований КНР провести автоматический отбор образцов грунта на другом небесном теле, осуществить взлет с поверхности Луны и стыковку двух модулей на лунной орбите.
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

Источник: РИА Новости

Китай. космос луна луноход
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы побывать на Луне?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто выберет мэра Бердска: Имена членов конкурсной комиссии от губернатора Травникова стали известны
16:52 30-11-2020
Кто выберет мэра Бердска: Имена членов конкурсной комиссии от губернатора Травникова стали известны
«Последний гвоздь в крышку гроба»: украинские лоббисты заняты в разработке санкций США против «Северного потока – 2»
16:45 30-11-2020
«Последний гвоздь в крышку гроба»: украинские лоббисты заняты в разработке санкций США против «Северного потока – 2»
Кто получит двойную пенсию в декабре 2020 года
16:40 30-11-2020
Кто получит двойную пенсию в декабре 2020 года
Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности
16:30 30-11-2020
Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности
БердскЗимнее зло: Грейдер снес колодец при уборке снега на дороге в центре Бердска, а машины бьются на открытых люках
16:30 30-11-2020
Зимнее зло: Грейдер снес колодец при уборке снега на дороге в центре Бердска, а машины бьются на открытых люках
Выплата 10 0000 рублей в декабре будет? 1
16:24 30-11-2020
Выплата 10 0000 рублей в декабре будет?
Силовики задержали двух участников банд Басаева и Хаттаба
16:24 30-11-2020
Силовики задержали двух участников банд Басаева и Хаттаба
В каких регионах можно оформить выплаты женщинам, родившим до 25 лет
16:20 30-11-2020
В каких регионах можно оформить выплаты женщинам, родившим до 25 лет
Насмерть сбил перебегающего дорогу бензовоз «МАЗ» в Новосибирске
16:18 30-11-2020
Насмерть сбил перебегающего дорогу бензовоз «МАЗ» в Новосибирске
Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона. Где зараженных больше всего?
16:15 30-11-2020
Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона. Где зараженных больше всего?