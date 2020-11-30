Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона. Где зараженных больше всего?

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона

Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Число случаев заражения коронавирусом в мире на 4:40 по московскому времени составило 62 094 127. Всего за время пандемии умерли 1 449 709 человек с подтвержденным заболеванием, более 39,7 миллиона излечились.

Наибольшее число заразившихся по миру наблюдается в США (13 233 022). Также в список стран с наибольшим количеством заразившихся входят Индия (9,35 миллиона), Бразилия (6,23 миллиона), Франция (2,26 миллиона) и Россия с 2,22 миллиона случаев.

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer. Доставка препарата началась несмотря на то, что американский регулятор FDA еще не одобрил вакцину.