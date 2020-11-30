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Жестоко зарезанную 4-летнюю дочку и жену обнаружил дома отец семейства

15:59 30.11.2020 Фото: saratov.sledcom.ru
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Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

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Следователями СК возбуждено уголовное дело об убийстве женщины и малолетнего ребенка в Октябрьском районе Саратова

По данным следствия, 29 ноября 2020 года, в вечернее время, в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова обнаружено тело 38-летней женщины и ее 4-летней дочери с множественными ножевыми ранениями.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

Следователями СК проводится осмотр места происшествия.

Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: saratov.sledcom.ru

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