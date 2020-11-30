Застрелил друга вместо зверя охотник в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины на охоте

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 27 ноября 2020 года в ночное время трое мужчин производили охоту на раненых диких животных в охотничьих угодьях Венгеровского района Новосибирской области. С целью выгона диких животных из леса подозреваемый осуществлял выстрелы. В ходе производства выстрелов злоумышленник, нарушая правила ведения охоты, имея реальную возможность обеспечить безопасность производимых действий по осуществлению загонной охоты, не убедился в безопасности осуществления выстрела из принадлежащего ему оружия «Вепрь КМ», произвел выстрел в лесной массив, где находился 55-летний мужчина.

В результате выстрела мужчина получил огнестрельное ранение в области груди и через непродолжительное время скончался.

Следователем Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru