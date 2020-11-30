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Силовики задержали двух участников банд Басаева и Хаттаба

16:24 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе того боя погибли 15 и получили ранения 28 российских военных.

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14—19 июня 1995 г. группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Буденновск

В Чечне задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в убийстве российских военных в 1999 году, сообщили в ФСБ.
"Задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек — участники боестолкновения 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станции Червленная Шелковского района Чеченской Республики", — говорится в релизе.

В ходе того боя погибли 15 и получили ранения 28 российских военных. Поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается.

Уголовное дело расследуется по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Источник: РИА Новости

захват заложников террорист Чечня
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