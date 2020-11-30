Точный гороскоп на первый день зимы 1 декабря для каждого знака зодиака

Девам 1 декабря нужно избегать конфликтов с начальством. Справедливости вы все равно не добьетесь, а отношения испортите.

Чего следует бояться Девам, и какой выбор сделать Львам

Для Овнов день начнется с прекрасных новостей. То, что тянуло за душу, наконец, решится благополучно. Настроение в этот день будет великолепное, вы будете готовы свернуть горы. Вперед, дерзайте, но не переусердствуйте. Все должно быть в меру.

Тельцов ждет успех на работе. Вы сделаете очень важное для компании, в которой работаете дело, начальству захочется носить вас на руках. Но это, конечно, вряд ли, а вот премию вам выпишут щедрую. Все эти события придадут вам уверенности в себе.

У Близнецов все довольно обыденно. Работа, домашние дела, но, впрочем, это тоже неплохо. Все живы и здоровы, и это главное. Возможны некоторые финансовые сложности, поэтому лучше воздержаться от необдуманных трат. Просто будьте экономнее и терпеливее, нелегкие времена пройдут, и на счетах прибудет.

Ракам стоит уделить внимание своему здоровью. Вам кажется, что вы сильны и вам все по плечу, поверьте, сегодня лучше сделать паузу. Отдых и полное спокойствие. Проведите время дома с интересной книгой в руках или за просмотром старых добрых фильмов.

У Львов на любовном фронте – полное фиаско. Ссоры со второй половиной могут привести к разрыву. Остановитесь, не горячитесь, подумайте, может быть, стоит уступить. Скорее всего, причина конфликта на самом деле не такая уж и глобальная, при здравом и мудром подходе к делу все еще можно исправить.

Девам нужно избегать конфликтов с начальством. Справедливости вы все равно не добьетесь, а отношения испортите. Просто тихо выполняйте указания шефа, даже если вы считаете, что в этой ситуации нужно действовать по-другому. Оставьте эмоции при себе – это же не так сложно.

Трудиться, трудиться и еще раз трудиться в этот день предстоит Весам. Дел у вас невпроворот, сосредоточьтесь на них. Усилий будет потрачено много, но у вас обязательно все получится. А вечером с чувством выполненного долга можно хорошо отдохнуть с семьей или в компании близких друзей.

Скорпионов ждут сюрпризы. Это может быть выигрыш в лотерею, неожиданный подарок или деловое предложение, о котором вы мечтали всю свою жизнь. Ваше время настало. Если вам предложили повышение или новую работу, не сомневайтесь, соглашайтесь – фортуна на вашей стороне.

Стрельцы, как всегда куда-то спешат. Времени ни на что не хватает, отсюда лишняя нервозность и ненужные эмоции. А проблема только в одном – правильно спланируйте свой день, не принимайтесь за несколько дел одновременно. Расставьте приоритеты правильно, с вашим трудолюбием вам все удастся сделать на «отлично».

У Козерогов время романтики. Неожиданная влюбленность унесет вас в водоворот приключений. Все мысли только о нем, сосредоточиться на работе практически невозможно. Вам кажется, что это и есть самая большая любовь всей вашей жизни. Так это или нет, покажет время, но все же постарайтесь сохранять здравый рассудок.

У Водолеев – время перемен. Возможны переезды, увлекательными будут путешествия. Так что пакуйте чемоданы, и проведите этот день так, чтобы прекрасных воспоминаний хватило на всю жизнь.

Рыбам в этот день лучше обходиться без намеков и недомолвок, даже о самых неприятных вещах скажите прямо. Так надежнее. В противном случае конфликты с близкими неизбежны. В работе можете добиться успехов, но для этого нужна непоколебимая уверенность в своих силах.

Источник: izvmor.ru