Певица Кети Топурия рассказала, где собирается рожать второго ребенка

Солистка А’Studio не планирует долго засиживаться дома, но время покажет.

Уже совсем скоро звезда станет мамой во второй раз

Одной из самых громких новостей этой недели стала сенсация о том, что Кети Топурия вышла замуж. Теперь же певица поделилась откровениями о беременности и подготовке к родам. Интересные подробности уже в нашем материале.

Сейчас 34-летняя Кети Топурия находится на восьмом месяце беременности. Уже совсем скоро звезда станет мамой во второй раз. А пока что она радует поклонников красивейшими фото в положении и делится откровениями о подготовке к родам.

В комментарии "СтарХит" певица рассказала, что сейчас наслаждается всем происходящим и не сильно ограничивает себя в плане еды.

На диетах во время беременности я не сижу, не ограничивая себя ни в чем. В первую беременность набрала, конечно, меньше, сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и, от нечего делать, больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет.

Что касается декрета, то солистка А’Studio не планирует долго засиживаться дома, но время покажет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Возвращаться в рабочий ритм планирую месяца через два после родов, надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо. Сейчас в связи с этой ситуацией с короновирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии.

Звезда планирует рожать в Москве, где ведет сейчас беременность. К слову, они со Львом Деньговым уже присматривают вещи для будущего малыша, но без фанатизма.

Заранее покупать плохая примета, поэтому подготовили только самое необходимое в детской комнате. Так сказать, для настроения в ожидании события.

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Источник: hochu.ua