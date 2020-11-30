Певица Кети Топурия рассказала, где собирается рожать второго ребенка

Одной из самых громких новостей этой недели стала сенсация о том, что Кети Топурия вышла замуж. Теперь же певица поделилась откровениями о беременности и подготовке к родам. Интересные подробности уже в нашем материале.
Сейчас 34-летняя Кети Топурия находится на восьмом месяце беременности. Уже совсем скоро звезда станет мамой во второй раз. А пока что она радует поклонников красивейшими фото в положении и делится откровениями о подготовке к родам.
В комментарии "СтарХит" певица рассказала, что сейчас наслаждается всем происходящим и не сильно ограничивает себя в плане еды.
На диетах во время беременности я не сижу, не ограничивая себя ни в чем. В первую беременность набрала, конечно, меньше, сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и, от нечего делать, больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет.
Что касается декрета, то солистка А’Studio не планирует долго засиживаться дома, но время покажет.
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Возвращаться в рабочий ритм планирую месяца через два после родов, надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо. Сейчас в связи с этой ситуацией с короновирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии.
Звезда планирует рожать в Москве, где ведет сейчас беременность. К слову, они со Львом Деньговым уже присматривают вещи для будущего малыша, но без фанатизма.
Заранее покупать плохая примета, поэтому подготовили только самое необходимое в детской комнате. Так сказать, для настроения в ожидании события.
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Источник: hochu.ua