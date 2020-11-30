Ушел в отставку директор физико-математической школы при НГУ Николай Яворский

СУНЦ - элитные российские школы-интернаты, созданы на базе МГУ им. Ломоносова

Директор Специализированного учебно-научного центра России (СУНЦ) - физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете Николай Яворский, занимавший эту должность 15 лет, покинул свой пост.

СУНЦ - элитные российские школы-интернаты, созданы на базе МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета и Новосибирского государственного университета (НГУ). С сентября 2019 года обучение по основным образовательным программам в них стало бесплатным благодаря правительственным грантам. Там учатся талантливые дети, получая первоклассное образование по естественным и гуманитарным дисциплинам.

Отвечая в воскресенье на вопрос ТАСС, занимает ли он должность директора этого учреждения, от Яворского последовал ответ: "Нет". Он уточнил, что официальной причиной, указанной в заявлении на увольнение, является состояние здоровья.

Яворский - доктор наук, профессор, закончил НГУ в 1976 году.

Школа физмата при НГУ была учреждена в 1963 году. Она интегрирована в структуру новосибирского Академгородка. Обучение ведется по профилям: физмат, химико-биологический, инженерный. В школе обучается более 500 учеников из 60 регионов. Общее число выпускников школы - 15 579. Из них кандидатами наук стали 4 000 человек, свыше 500 - докторами наук, пятеро избраны действительными членами РАН и семь - членкоры.

Источник: nauka.tass.ru