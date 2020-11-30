Анастасия Волочкова повторила свое самое скандальное фото 10 летней давности

В своем Instagram-аккаунте Волочкова сделала провокационную публикацию, где она обнаженная — запечатлена лежа на берегу у воды.

Анастасия решила повторить фото спустя 10 лет

Российская балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику своими обнаженными фотографиями. А начиналось все со скандального снимка в 2011 году, на котором эпатажная знаменитость прикрывает интимные места песком и ракушками. Анастасия решила повторить фото спустя 10 лет. Смотрите — уже в нашем материале.

Недавно балерина отправилась со своим любимым человеком на Мальдивы, откуда активно публикует свои красочные снимки.

В своем Instagram-аккаунте Волочкова сделала провокационную публикацию, где она обнаженная — запечатлена лежа на берегу у воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Дизайнерский купальник от любимого человека, — коротко подписала пост Анастасия.

А вот как выглядит старое фото, сделанное балериной также на Мальдивах в 2011 году.

Фото, сделанное балериной также на Мальдивах в 2011 году

Напомним, в январе 2020 года Анастасия Волочкова сообщила о своей предстоящей свадьбе, которая станет первой для 44-летней артистки. Заявление было сделано во время празднования дня рождения знаменитости в караоке-клубе. Примечательно, что ее избранник там не присутствовал.

Однако в скором времени звезда опровергла эту информацию, сказав, что она часто шутит и ее слова не стоит воспринимать всерьез.

Источник: hochu.ua