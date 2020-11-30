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Красота / Общество

Анастасия Волочкова повторила свое самое скандальное фото 10 летней давности

19:20 30.11.2020 Фото: instagram.com/p/CIGn5IjpqCW
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В своем Instagram-аккаунте Волочкова сделала провокационную публикацию, где она обнаженная — запечатлена лежа на берегу у воды.

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Анастасия решила повторить фото спустя 10 лет

Российская балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику своими обнаженными фотографиями. А начиналось все со скандального снимка в 2011 году, на котором эпатажная знаменитость прикрывает интимные места песком и ракушками. Анастасия решила повторить фото спустя 10 лет. Смотрите — уже в нашем материале.

Недавно балерина отправилась со своим любимым человеком на Мальдивы, откуда активно публикует свои красочные снимки.

В своем Instagram-аккаунте Волочкова сделала провокационную публикацию, где она обнаженная — запечатлена лежа на берегу у воды.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Дизайнерский купальник от любимого человека, — коротко подписала пост Анастасия.

А вот как выглядит старое фото, сделанное балериной также на Мальдивах в 2011 году.

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Фото, сделанное балериной также на Мальдивах в 2011 году

Напомним, в январе 2020 года Анастасия Волочкова сообщила о своей предстоящей свадьбе, которая станет первой для 44-летней артистки. Заявление было сделано во время празднования дня рождения знаменитости в караоке-клубе. Примечательно, что ее избранник там не присутствовал.

Однако в скором времени звезда опровергла эту информацию, сказав, что она часто шутит и ее слова не стоит воспринимать всерьез.

Источник: hochu.ua

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