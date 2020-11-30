Насмерть сбил перебегающего дорогу бензовоз «МАЗ» в Новосибирске

В Новосибирске бензовоз сбил 50-летнего мужчину: он перебегал Ипподромскую магистраль

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

В понедельник, 30 ноября, на улице Ипподромской бензовоз «МАЗ» сбил 50-летнего мужчину. Он перебегал магистраль вне зоны пешеходного перехода. Новосибирца с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло в 11:00. «МАЗ» ехал со стороны Красного проспекта в сторону улицы Военная. На месте Работают экипажи ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, — отметили в вдеомстве.

Госавтоинспекции Новосибирска напоминает, что пешеходу, переходящему проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, грозит штрафа 500 рублей.

Напомним, ранее в Новосибирска произошла страшная авария. На улице Немировича-Данченко водитель седана Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался в опору освещения и припаркованные автомобили. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, когда машина врезалась, он сломал руку. Также пострадала пассажирка, сидевшая на переднем сиденье. Она была госпитализирована.

Источник: nsk.kp.ru