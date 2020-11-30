Трамп уходит с шумом. Готовятся ли США к удару по Ирану

Дональд Трамп согласился передать власть в США, если коллегия выборщиков признает победу Джо Байдена. Но перед уходом, как предполагают СМИ, готов пойти войной на Иран. Повод для вторжения — атомная программа, возобновившая развитие после развала "ядерной сделки". К давлению на Тегеран американцы намерены подключить и Тель-Авив. Как это повлияет на ближневосточную ситуацию, разбиралось РИА Новости.

Повышенная горячность Трампа

"Дональд Трамп может приказать нанести удар по Ирану, поэтому Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) следует быть начеку. Израильским властям важно осознавать сложность периода до инаугурации Джо Байдена. Уходящий американский лидер не раз поднимал вопрос, как уничтожить завод по обогащению урана в Натанзе", — написало онлайн-издание Axios, ссылаясь на израильские источники.



Нанести превентивный удар по Тегерану Трамп, как предполагают собеседники новостного сайта, задумал после того, как МАГАТЭ опубликовало очередной отчет о развитии иранской ядерной программы. В нем говорится, что после отказа Исламской Республики выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) в стране возросли запасы высокообогащенного (оружейного) урана. Возмущению президента не было предела, но Майк Пенс и Майк Помпео уговорили его не горячиться, сообщала газета The New York Times со слов американских чиновников. Трампу объяснили: удар по Ирану спровоцирует ненужную эскалацию насилия.Подтвержденных данных об американских планах нет. Но в Израиле признали, что получили указания готовиться к возможному противостоянию. "Ответ, возможно, нанесут не напрямую, а через иранские прокси-войска в Сирии, секторе Газа или Ливане", — пояснили они сайту Axios.Пока политики обсуждали достоверность информации о возможной войне, в Иране был убит физик Мохсен Фахризаде. Западные спецслужбы называли его "отцом иранской бомбы". Считалось, что именно физик руководит иранской ядерной программой. Тегеран тут же обвинил в убийстве Израиль и пообещал отомстить. Биньямин Нетаньяху заявления иранцев проигнорировал.Утечка информации об угрозе удара по Ирану осталась бы не замеченной, если бы не предшествовавшие события. На днях США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) заявило, что военные самолеты прибыли в регион "для сдерживания агрессии и поддержки союзников".Вашингтон не разъяснил, сколько бомбардировщиков направили и в какой стране они дислоцировались. Появились версии, что истребители сейчас на авиабазе на Диего-Гарсия, британском острове в Индийском океане, — как и прошлой зимой.Тогда там разместили шесть бомбардировщиков на случай войны с Ираном. Повод для вооруженного противостояния был: убийство американцами Касема Сулеймана, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного подразделения иранской армии. Тегеран пообещал отомстить.В течение года на американские объекты в регионе совершали нападения. Но прямого столкновения не произошло. Более того, американцы начали сокращать присутствие и выводить военных. Это вызвало беспокойство стран, граничащих с Ираном. Они признали, что контингент США был своеобразных буфером от угроз, а главное — сдерживал Тегеран.

Переговоры — тайные и явные

Растущий авторитет Ирана на Ближнем Востоке больше всего волнует Израиль. После зимнего американо-иранского витка эскалации Тель-Авив забил тревогу. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предположил, что Тегеран собирается мстить не только американцам, но и еврейскому государству. И предупредил, что будет действовать на опережение.

Сдерживать влияние Ирана на ближневосточные дела пытаются и монархии Персидского залива. После падения режима Саддама Хуссейна в Ираке роль регионального лидера попыталась перехватить Исламская Республика. Арабы забеспокоились. Шиитский режим аятолл неприемлем для их суннитских традиций.

Чтобы упредить усиление роли Ирана в регионе, арабские монархии еще в середине двухтысячных вступили в неформальные переговоры с Израилем. И хотя открыто объединиться мешал нерешенный палестинский вопрос, стороны договорились кооперировать шаги против Тегерана.

О негласном взаимодействии, по мнению наблюдателей, свидетельствовала, например, готовность Иордании, Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ открыть воздушное пространство для полетов израильской авиации.

Президентство Дональда Трампа и его антииранский настрой укрепили арабо-израильские связи. Придя к власти, 45-й президент США заявил, что решит все ближневосточные проблемы при помощи "сделки века". Она предполагала решение палестинского вопроса по принципу "два государства для двух народов" — наряду с Израилем на карте мира появится Палестина.

Инициатива не нашла поддержки в арабском мире. Но, по признанию персидских монархий, поспособствовала "перезагрузке Ближнего Востока". В сентябре Израиль, ОАЭ и Бахрейн при посредничестве американцев установили официальные дипломатические отношения. При этом никто не скрывал, что взаимодействие стран носит тактический антииранский характер.

Саудовская Аравия, позиционирующая себя лидером арабского мира, держалась особняком от Израиля. О неформальных контактах стран знали все, но допустить диалог на высшем уровне не мог никто. Эр-Рияд традиционно заявлял: до решения палестинской проблемы ни о каких отношениях с Тель-Авивом не может быть и речи. Но и этот стереотип рухнул.



На днях стало известно, что Нетаньяху тайно посетил саудовский город Неом и провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Новость стала сенсацией. Никаких деталей не последовало. Выдвигались версии, что центральной темой было иранское влияние.Эр-Рияд вначале отрицал состоявшийся диалог. Но позиция Тель-Авива, который отказался что-либо комментировать, доказала большинству стран — встреча все же состоялась. Обратили внимание и на то, что переговоры прошли по следам турне госсекретаря США на Ближний Восток. Майк Помпео в очередной раз пытался примирить государства в регионе и говорил о серьезности иранской угрозы."У Израиля нет желания вступать в прямое военное столкновение с Ираном. Но скрытая конфронтация идет на всех фронтах. Исламская Республика усиливает военное присутствие в Сирии по периметру израильской границы. Еще один сосед — Ливан — фактически иранский вассал. Тегеран серьезно влияет на Сектор Газа, финансирует ХАМАС. По сути, Иран присутствует на всех израильских рубежах", — рассказывает Ксения Светлова, бывший депутат кнессета и эксперт Герцлийского междисциплинарного института в Израиле.Тайный визит Нетаньяху в Саудовскую Аравию она рассматривает в контексте предстоящей смены власти в США. "Каждая новая американская администрация корректирует отношение к Ближнему Востоку. Не исключено, что Нетаньяху и бин Салман обсуждали, как сохранить координацию действий в отношении Ирана при Байдене. Хотя не думаю, что президент-демократ будет против подобных контактов. Со времен Барака Обамы американцы взяли курс на уход из региона. Оставить после себя как минимум арабо-израильский альянс, противостоящий иранской угрозе, — это и в интересах США", — полагает Светлова.Аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев уверен, что Иран в курсе арабо-израильского взаимодействия. По словам эксперта, в Тегеране налаживание отношений арабских стран с "сионистским режимом" считают "предательством Палестины". Критикуя контакты Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна с Израилем, иранские власти все же не заинтересованы в обострении противостояния.По мнению Маргоева, Тегеран рассчитывает на снижение антииранской риторики после смены администрации в США. "Власти Ирана призывают Байдена признать ошибки Трампа и реанимировать СВПД. На экспертном уровне демократы уже это обсуждают, но на практике все не так просто. Сложно определить даже порядок действий. Например, Иран требует отменить санкции. Но тогда надо подтвердить, что Тегеран соблюдает условия СВПД. Исламская Республика объясняет, что ядерная сделка сегодня выполняется не в полном объеме только из-за того, что американцы вышли из нее первыми. Как вернуться в СВПД, чтобы механизм заработал параллельно, — открытый вопрос", — считает Маргоев.Он признает, что Байдену будет нелегко разом отменить антииранские решения Трампа. Уходящая администрация и ее сторонники транслировали исключительно негативные оценки иранской политики, перечеркнув позитивный опыт переговоров и недолгого периода соблюдения ядерной сделки. Однако эксперт убежден: эскалации до уровня военного конфликта удастся избежать.

Источник: РИА Новости