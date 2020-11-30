Диего Марадона успел оставить последнюю волю за месяц до смерти. Что пожелала легенда спорта?

Решать, как и где произойдет захоронение футболиста, будут его наследники.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа

Эта неделя ознаменовалась большой потерей. Умер Диего Марадона. Теперь же в Сети обсуждают последнюю волю легендарного футболиста.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. В связи с этим власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.

А вчера издание Infobae опубликовали информацию из завещания футболиста. В октябре Марадона посетил нотариуса и официально оформил свою последнюю волю. Диего Марадона завещал, чтобы в день смерти его тело забальзамировали и выставили перед публикой.

Я, Диего Марадона, находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу выразить свою волю, которая заключается в том, чтобы в день моей смерти меня забальзамировали и выставили напоказ.

— пишет издание, ссылаясь на документ, который оказался в их распоряжении.

Ранее легендарный футболист обсуждал эту затею с друзьями и делился мыслями на этот счет.

Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на человека, которого изображают. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня, — говорил футболист.

Однако решать, как и где произойдет захоронение футболиста, будут его наследники.

Помним...

Источник: hochu.ua