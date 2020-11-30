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Общество / Стиль жизни

3 любимых блюда жителей Советского Союза

20:50 30.11.2020 Фото: rsute.ru
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Что касается десертов, то лучшим перекусом для детей был ломтик белого хлеба, намоченного в воде, а потом в сахаре.

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Среди изобилия меню были в СССР блюда, о которых и сейчас вспоминают с особым удовольствием

О Советском Союзе вспоминают по-разному. Кто-то в нем задыхался, а кто-то с ностальгией говорит о красных галстуках, песнях у костра, печеной картошке и блюдах, которые готовились исключительно из натуральных продуктов без различных нитратов, ешек и вкусовых добавок. Но среди изобилия меню были в СССР блюда, о которых и сейчас вспоминают с особым удовольствием.

Жженый сахар

Когда организм требовал сладостей, а на варенье уже и смотреть не хотелось, тогда хозяйки готовили жженый сахар, что издалека напоминал карамельки. Сахар высыпали на сковороду и доводили его до коричневого состояния. Можно было им посыпать хлеб с маслом или разбавить в воде – и получалось домашнее ситро. В настоящее время палить сахар уже никто не будет, поскольку проще сходить в магазин и купить леденцов, нежели заниматься неблагодарным делом.

Хлеб с солью и сахаром

Любимая закуска во времена Советского Союза – поджарить ломтик черного хлеба и посыпать солью, а по возможности еще натереть чесноком. Этот вид снека сохранил популярность и в современной России, ведь прекрасно дополняет борщ.

Что касается десертов, то лучшим перекусом для детей был ломтик белого хлеба, намоченного в воде, а потом в сахаре. Современные дети такое бы точно есть не стали.

Гоголь-моголь

Сколько о нем сейчас говорят и вспоминают, но никто не хочет приготовить. В Советском Союзе долг каждой бабушки был в том, чтобы напоить внука этим чудо-напитком, напоминающий сопли желтого цвета. Для вкуса и разнообразия можно было дополнить гоголь-моголь ягодами, соком и сахаром.

Источник: rsute.ru

гоголь-моголь любимые блюда продукты сахар советский союз хлеб
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