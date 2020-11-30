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Без осложнений - вопреки всему: Названа категория людей, которая неожиданно легко переносит COVID-19

17:45 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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Всего на территории Новосибирской области коронавирус выявлен у 204 ВИЧ-инфицированных, из них 117 человек переносят болезнь в легкой форме.

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Новосибирские медики заявили, что ВИЧ-инфицированные легче переносят COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Руководитель регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД Дмитрий Капустин отметил, что выводы, к которым пришли специалисты медицинских учреждений области, подтверждают испанские ученые.
Пациенты с ВИЧ-инфекцией, имеющие частичное или полное угнетение функций иммунной системы, легче переносят заболевание COVID-19. Как сообщил журналистам в понедельник руководитель новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД Дмитрий Капустин, выводы, к которым пришли специалисты медицинских учреждений Новосибирской области, подтверждают испанские ученые.

"На территории наших больниц проводилось исследование, благодаря которому было выявлено, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на особенность инфекционного заболевания, которое должно протекать тяжелее, у большинства пациентов заболевание протекало в легкой форме", - сказал Капустин. Он объяснил, что у ВИЧ-инфицированных из-за частичного или полного угнетения функций иммунной системы значительно реже наступают осложнения, приводящие к летальному исходу, например, респираторный дистресс-синдром. При этом чем "агрессивнее иммунный ответ", тем тяжелее пациент переносит болезнь.

Всего на территории Новосибирской области коронавирус выявлен у 204 ВИЧ-инфицированных, из них 117 человек переносят болезнь в легкой форме.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы с ВИЧ. По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, на диспансерном учете в новосибирском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоят более 31 тыс. человек, рост охвата антиретровирусной терапии в сравнении с прошлым годом составил 15%.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия
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