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Освободят ли малый бизнес от проверок до конца 2021 года, узнайте

17:30 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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Весной Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций, глава государства подписал весной.

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Правительство на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Правительство продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции", — отметил председатель кабмина на совещании с вице-премьерами, подчеркнув, что задача правительства — продолжить поддерживать граждан.

Весной Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций, глава государства подписал весной. Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат; льготные займы по ставке в два процента на любые цели; мораторий на банкротство, плановые и внеплановые проверки.

Недавно президент выступил с предложением продлить мораторий, действующий до конца декабря этого года. Он отмечал, что тем самым снизится и административная, и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых трудятся миллионы россиян.

Источник: government.ru

бизнес мораторий налоги
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