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Случайно убил брата палкой 7-летний мальчик. Смотрите видео

17:18 30.11.2020
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Бригада скорой оказалась на месте и сразу начала откачивать парня, но он уже не дышал.

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В Москве 10-летний мальчишка погиб после обычной игры с младшим братом

В Москве 10-летний мальчишка погиб после обычной игры с младшим братом. Семилетний брат случайно попал ему по голове палкой.

Трагедия произошла на детской площадке в районе Врачебного проезда в Москве. Судя по записям с камер наблюдения, двое мальчишек, играя на детской площадке, повздорили, и младший кинул палкой в голову старшему. Тот, схватившись за голову, стал шататься, а затем рухнул на землю.

Взрослые обратили внимание на происходящее лишь примерно через несколько минут и вызвали на место врачей. Бригада скорой оказалась на месте и сразу начала откачивать парня, но он уже не дышал. К этому времени мальчик уже был в состоянии клинической смерти. Позже он скончался, усилия врачей оказались бессильны.

Сейчас СКР разбирается во всех обстоятельствах произошедшего. Отдельно следователи выяснят, за какое время врачи добрались до места трагедии, и во сколько взрослые вызвали скорую умирающему мальчику.

брат насмерть палка
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