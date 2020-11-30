Какими бывают вкусные и полезные нектары

На сегодняшний день для многих важна их кредитная история. Дело в том, что если кредитная история очень плохая, то скорее всего человек уже никогда и нигде, ни в одном банковском учреждении не сможет получить не только кредитные средства, но и даже микрозаймы. Чтобы решить, можно ли давать кредит своим клиентам, банки часто проводят процедуру по проверке их кредитной истории. Осуществляется она в специализированных центрах БКИ — бюро кредитных историй. В ней сосредоточены истории по кредитам, которые выдаются клиентам финансовых учреждений. Проверка кредитной истории осуществляется с помощью специализированной компании в онлайн-режиме. Это можно сделать без проблем, ведь по сути на специализированном сайте есть соответствующая информация.

Этапы и особенности проверки кредитной истории

На территории РФ сосредоточены четыре крупных организации и свыше 20 малых бюро, которые занесены в государственный реестр. Решение, с каким из них сотрудничать, банк принимает сам. Проверка кредитной истории осуществляется по следующей схеме:

Отправляется запрос в центр кредитных историй для проверки клиента, который обратился за услугой оформления займа. После получения ответа, банк отправляет запрос в выбранное БКИ, чтобы получить полную кредитную историю заемщика. Бюро формирует отчет на основе собранных данных о клиенте банка.

Этот документ отправляется в финансовое учреждение, анализируется специалистами, которые и принимают решение о том, давать кредит клиенту или нет.

Факторы, влияющие на решение банка

Помимо отчета от БКИ, банк смотрит также на ряд других факторов. Это может быть результат проверки службой безопасности, скоринговый балл, а также личные данные заемщика — его работа, доходы, стаж, возраст. Соответственно, что для получения кредитных средств, человеку придется предоставить абсолютно все информационные данные, которые запросят менеджеры в сети онлайн. В принципе, во всем в этом ничего сложного нет, поэтому стоит просто внимательно заполнять данные и так далее.