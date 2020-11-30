Правительство Молдавии должно уйти в отставку, заявила Санду

Санду заявила, что правительство Молдавии должно уйти в отставку

Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что правительство под руководством премьера Иона Кику должно уйти после того, как утвердит проект госбюджета на следующий год.

"Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год", - сказала Санду.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

Источник: РИА Новости