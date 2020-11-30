Фриланс-биржа: особенности работы

Все больше людей переходят из офисов на удаленную работу. Кроме того, многие предпочитаю выбирать работу на себя, а не на фирму. Для поиска работы в интернете идеально подходят фриланс биржи.
Как стать фрилансером
Под понятием фрилансер обычно подразумевают специалиста, работающего на себя. Основное преимущество такого работника заключается в том, что он сам ищет заказчика и решает какую работу ему выбирать.
К самым распространенным сферам работы фрилансеров относят:
- Программирование. Очень популярно в этой сфере создание разнообразных ресурсов. Кроме того, востребованностью пользуются также программисты 1С, которые позволяют настроить качественную работу всего бухгалтерского учета.
- Администраторы. Обычно заказчики предлагают долгосрочное администрирования сайтов или групп в разных социальных сетях. Фрилансер должен следить за комментариями, проверять работоспособность ресурса и взаимодействовать с пользователями.
- Дизайнеры. Тоже очень востребованная профессия на фрилансе. Заказчики часто предлагают создание логотипов, сайтов и баннеры. Также на фриланс биржах работу могут найти гейм дизайнеры.
- SEO-оптимизатор. Этот специалист помогает продвинуть сайт на первые позиции в поисковой системе. Это универсальная профессия, требующая навыков и умений в разных сферах. Специалист должен уметь проводить аудит сайта, составлять семантическое ядро, анализировать конкурентов.
- Специалисты в работе с текстами. Очень востребованная профессия, которую может освоить практически каждый. Обычно сюда входят копирайтеры, рерайтеры, редакторы и контент-менеджеры. Кроме того, в этой сфере востребованы переводчики.
Биржа фриланса weblancer
Обычно для поиска заказчиков, специалисты используют специальные биржи. К таким относят weblancer – лучший сервис для поиска работы в России и Украине. На сайте можно найти заказы по следующим категориям:
- Программирование и создание сайтов.
- Продвижение сайтов.
- Веб-дизайн.
- Тексты и переводы.
- Администрирование сайтов.
- Графика и фотографии.
- Полиграфия.
- Учеба и репетиторство.
- Аудио и видео.
- Экономика, финансы, право.
Кроме широкого выбора направлений работы, данная биржа также имеет следующие достоинства:
- Большой опыт работы на рынке Украины и России. Свою деятельность биржа начала ещё 17 лет назад.
- Огромная аудитория. Суммарно заказчиков и исполнителей на сервисе свыше 1 млн. человек.
- Безопасность. Для того чтобы заказчики и клиенты не потеряли свои средства, на бирже есть услуга «Безопасная сделка», с помощью которой все финансовые операции проходят максимально безопасно.
- Удобное портфолио. Каждый исполнитель может добавить свои работы к профилю.
- Низкая комиссия. За все денежные операции биржа взымает не больше 5%.
- Служба поддержки. Специалисты ресурса помогут решить все проблемы и споры в максимально короткий срок.