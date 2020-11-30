Фриланс-биржа: особенности работы

Все больше людей переходят из офисов на удаленную работу.

Все больше людей переходят из офисов на удаленную работу. Кроме того, многие предпочитаю выбирать работу на себя, а не на фирму. Для поиска работы в интернете идеально подходят фриланс биржи.

Как стать фрилансером

Под понятием фрилансер обычно подразумевают специалиста, работающего на себя. Основное преимущество такого работника заключается в том, что он сам ищет заказчика и решает какую работу ему выбирать.

К самым распространенным сферам работы фрилансеров относят:

Программирование. Очень популярно в этой сфере создание разнообразных ресурсов. Кроме того, востребованностью пользуются также программисты 1С, которые позволяют настроить качественную работу всего бухгалтерского учета. Администраторы. Обычно заказчики предлагают долгосрочное администрирования сайтов или групп в разных социальных сетях. Фрилансер должен следить за комментариями, проверять работоспособность ресурса и взаимодействовать с пользователями. Дизайнеры. Тоже очень востребованная профессия на фрилансе. Заказчики часто предлагают создание логотипов, сайтов и баннеры. Также на фриланс биржах работу могут найти гейм дизайнеры. SEO-оптимизатор. Этот специалист помогает продвинуть сайт на первые позиции в поисковой системе. Это универсальная профессия, требующая навыков и умений в разных сферах. Специалист должен уметь проводить аудит сайта, составлять семантическое ядро, анализировать конкурентов. Специалисты в работе с текстами. Очень востребованная профессия, которую может освоить практически каждый. Обычно сюда входят копирайтеры, рерайтеры, редакторы и контент-менеджеры. Кроме того, в этой сфере востребованы переводчики.

Биржа фриланса weblancer

Обычно для поиска заказчиков, специалисты используют специальные биржи. К таким относят weblancer – лучший сервис для поиска работы в России и Украине. На сайте можно найти заказы по следующим категориям:

Программирование и создание сайтов. Продвижение сайтов. Веб-дизайн. Тексты и переводы. Администрирование сайтов. Графика и фотографии. Полиграфия. Учеба и репетиторство. Аудио и видео. Экономика, финансы, право.

Кроме широкого выбора направлений работы, данная биржа также имеет следующие достоинства: