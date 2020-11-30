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Фриланс-биржа: особенности работы

17:15 30.11.2020
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Все больше людей переходят из офисов на удаленную работу.

Все больше людей переходят из офисов на удаленную работу. Кроме того, многие предпочитаю выбирать работу на себя, а не на фирму. Для поиска работы в интернете идеально подходят фриланс биржи.

Как стать фрилансером

Под понятием фрилансер обычно подразумевают специалиста, работающего на себя. Основное преимущество такого работника заключается в том, что он сам ищет заказчика и решает какую работу ему выбирать.

К самым распространенным сферам работы фрилансеров относят:

  1. Программирование. Очень популярно в этой сфере создание разнообразных ресурсов. Кроме того, востребованностью пользуются также программисты 1С, которые позволяют настроить качественную работу всего бухгалтерского учета.
  2. Администраторы. Обычно заказчики предлагают долгосрочное администрирования сайтов или групп в разных социальных сетях. Фрилансер должен следить за комментариями, проверять работоспособность ресурса и взаимодействовать с пользователями.
  3. Дизайнеры. Тоже очень востребованная профессия на фрилансе. Заказчики часто предлагают создание логотипов, сайтов и баннеры. Также на фриланс биржах работу могут найти гейм дизайнеры.
  4. SEO-оптимизатор. Этот специалист помогает продвинуть сайт на первые позиции в поисковой системе. Это универсальная профессия, требующая навыков и умений в разных сферах. Специалист должен уметь проводить аудит сайта, составлять семантическое ядро, анализировать конкурентов.
  5. Специалисты в работе с текстами. Очень востребованная профессия, которую может освоить практически каждый. Обычно сюда входят копирайтеры, рерайтеры, редакторы и контент-менеджеры. Кроме того, в этой сфере востребованы переводчики.

Биржа фриланса weblancer

Обычно для поиска заказчиков, специалисты используют специальные биржи. К таким относят weblancer – лучший сервис для поиска работы в России и Украине. На сайте можно найти заказы по следующим категориям:

  1. Программирование и создание сайтов.
  2. Продвижение сайтов.
  3. Веб-дизайн.
  4. Тексты и переводы.
  5. Администрирование сайтов.
  6. Графика и фотографии.
  7. Полиграфия.
  8. Учеба и репетиторство.
  9. Аудио и видео.
  10. Экономика, финансы, право.

Кроме широкого выбора направлений работы, данная биржа также имеет следующие достоинства:

  1. Большой опыт работы на рынке Украины и России. Свою деятельность биржа начала ещё 17 лет назад.
  2. Огромная аудитория. Суммарно заказчиков и исполнителей на сервисе свыше 1 млн. человек.
  3. Безопасность. Для того чтобы заказчики и клиенты не потеряли свои средства, на бирже есть услуга «Безопасная сделка», с помощью которой все финансовые операции проходят максимально безопасно.
  4. Удобное портфолио. Каждый исполнитель может добавить свои работы к профилю.
  5. Низкая комиссия. За все денежные операции биржа взымает не больше 5%.
  6. Служба поддержки. Специалисты ресурса помогут решить все проблемы и споры в максимально короткий срок.
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