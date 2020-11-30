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Облачные сервера: особенности и разновидности

17:18 30.11.2020
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Облачные сервисы это специальные приложение, хранение которых происходит не на определенном устройстве, а в облаке.

Облачные сервисы – это специальные приложение, хранение которых происходит не на определенном устройстве, а в облаке. Благодаря этому, доступ к такому сервису можно получить с любого уголка мира. Найти подходящее облачное хранилище для работы можно на сайте: Serverspace.

Разновидности облачных серверов

Сейчас наиболее популярными считаются следующие виды облачных серверов:

  1. Частное облако. Представляет собой облачную инфраструктуру, которая используется для одного предприятия. Основное преимущество заключается в том, что облако открыто только для одной компании, при этом полностью закрытое для других клиентов.
  2. Публичное облако. Это бизнес-модель, в которой все услуги, ресурсы и пр. объединяются в отдельные пулы виртуальных ресурсов. Основной принцип работы такого облака в том, что на одном публичном сервисе хранятся все арендаторы сервера. Однако, относительно безопасности данных можно не переживать, ведь они надежно защищены друг от друга.
  3. Гибридное облако. Это универсальный сервис, соединяющий в себе возможности публичного и частного облака. Довольно популярный вид, так как в случае пиковых нагрузок можно использовать мощности из вне.

Какое облачное хранилище выбрать

Прежде чем выбирать облачный сервис для бизнеса, необходимо определиться с основными характеристиками. В первую очередь, при выборе облака учитывают документооборот компаний. К примеру, средние и небольшие организации обычно используют публичные сервера, так как они более выгодные. А вот частные сервисные хранилища выбирают большие предприятия, потому что именно этот тип сервиса наиболее затратный, но эффективный.

Также лучше всего выбирать облачные сервера с тестовым режимом. Именно эта услуга позволяет попробовать хранилища и выбрать подходящие для себя.

Дополнительным плюсом будет следующие параметры:

  1. Создание резервного копирования.
  2. Надежность и безопасность.
  3. Удобство интерфейса.
  4. Техническая поддержка.

Облачные сервера – эффективный и полезный инструмент для любого бизнеса.

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