Облачные сервера: особенности и разновидности

Облачные сервисы – это специальные приложение, хранение которых происходит не на определенном устройстве, а в облаке. Благодаря этому, доступ к такому сервису можно получить с любого уголка мира. Найти подходящее облачное хранилище для работы можно на сайте: Serverspace.
Разновидности облачных серверов
Сейчас наиболее популярными считаются следующие виды облачных серверов:
- Частное облако. Представляет собой облачную инфраструктуру, которая используется для одного предприятия. Основное преимущество заключается в том, что облако открыто только для одной компании, при этом полностью закрытое для других клиентов.
- Публичное облако. Это бизнес-модель, в которой все услуги, ресурсы и пр. объединяются в отдельные пулы виртуальных ресурсов. Основной принцип работы такого облака в том, что на одном публичном сервисе хранятся все арендаторы сервера. Однако, относительно безопасности данных можно не переживать, ведь они надежно защищены друг от друга.
- Гибридное облако. Это универсальный сервис, соединяющий в себе возможности публичного и частного облака. Довольно популярный вид, так как в случае пиковых нагрузок можно использовать мощности из вне.
Какое облачное хранилище выбрать
Прежде чем выбирать облачный сервис для бизнеса, необходимо определиться с основными характеристиками. В первую очередь, при выборе облака учитывают документооборот компаний. К примеру, средние и небольшие организации обычно используют публичные сервера, так как они более выгодные. А вот частные сервисные хранилища выбирают большие предприятия, потому что именно этот тип сервиса наиболее затратный, но эффективный.
Также лучше всего выбирать облачные сервера с тестовым режимом. Именно эта услуга позволяет попробовать хранилища и выбрать подходящие для себя.
Дополнительным плюсом будет следующие параметры:
- Создание резервного копирования.
- Надежность и безопасность.
- Удобство интерфейса.
- Техническая поддержка.
Облачные сервера – эффективный и полезный инструмент для любого бизнеса.