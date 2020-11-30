30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Облачное хранение: виды и особенности

17:20 30.11.2020
0

Для хранения основной документации, многие компании часто используют облачные сервисы.

Для хранения основной документации, многие компании часто используют облачные сервисы. Арендовать необходимое хранилище можно на сайте: Serverspace.

Особенности услуги

Облачный сервер - это специальный инструмент, с помощью которого можно получать доступ к необходимым базам данных из любой точки мира. Особую востребованность такой тип хранения получил благодаря следующим преимуществам:

  1. Доступность. Все файлы можно посмотреть с любого удобного устройства. Главное правило – наличие интернета.
  2. Масштабируемость. Облачное хранилище способно хранить абсолютно любое количество данных. Благодаря этому, даже в случае увеличения объема данных, с их хранением ничего не произойдет.
  3. Безопасность. Так как все данные будут храниться на облаке, то полностью пропадет необходимость хранить информацию на других устройствах. Именно благодаря этому, значительно увеличивается защита всей информации.

Сейчас популярностью пользуются три типа облачного хранилища:

  1. Публичный. Этот вариант облачного хранения подразумевает использование одной физической машины для хранения данных разных компаний. Однако, при этом все данные надежно защищены друг от друга.
  2. Частный. Такой тип облачного хранения подразумевает полное изолирование всех данных от других клиентов. Достаточно затратный и дорогой способ хранения, поэтому в большинстве случаев используется только большими компаниями.
  3. Гибридный. Этот тип хранения совмещает в себе частную и публичную модель. Такая особенность позволяет в случае возникновения пиковых нагрузок на сервере, использовать внешние ресурсы.

Какой сервер лучше выбрать

Перед арендой сервера, обязательно стоит определить нагрузку компании. К примеру, небольшой бизнес не требует больших ресурсных затрат, из-за этого таким компаниям идеально подойдет публичный тип хранения. Для большого и среднего бизнеса часто выбирают гибридный или частный тип.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлил ограничения из-за пандемии губернатор в Новосибирской области. На какой срок?
18:27 30-11-2020
Продлил ограничения из-за пандемии губернатор в Новосибирской области. На какой срок?
Как будут расти пособия и российских пенсионеров в 2021 году
18:20 30-11-2020
Как будут расти пособия и российских пенсионеров в 2021 году
БердскЖдут толстый лед: Утопят в морозы бетонный оголовок водозабора Бердска на Обском море
18:19 30-11-2020
Ждут толстый лед: Утопят в морозы бетонный оголовок водозабора Бердска на Обском море
Огласили приговор бросившему детей 5 и 8 лет в Шереметьево их отцу
18:08 30-11-2020
Огласили приговор бросившему детей 5 и 8 лет в Шереметьево их отцу
Трамп уходит с шумом. Готовятся ли США к удару по Ирану?
18:00 30-11-2020
Трамп уходит с шумом. Готовятся ли США к удару по Ирану?
Перешли на дистанционное обучение из-за пандемии все вузы Москвы и Петербурга
17:53 30-11-2020
Перешли на дистанционное обучение из-за пандемии все вузы Москвы и Петербурга
Правительство Молдавии должно уйти в отставку, заявила Санду
17:47 30-11-2020
Правительство Молдавии должно уйти в отставку, заявила Санду
БердскЦентральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
17:46 30-11-2020
Центральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
Без осложнений - вопреки всему: Названа категория людей, которая неожиданно легко переносит COVID-19
17:45 30-11-2020
Без осложнений - вопреки всему: Названа категория людей, которая неожиданно легко переносит COVID-19
Предложили заварить мусоропроводы во всех жилых домах в России
17:45 30-11-2020
Предложили заварить мусоропроводы во всех жилых домах в России