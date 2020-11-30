Облачное хранение: виды и особенности

Для хранения основной документации, многие компании часто используют облачные сервисы. Арендовать необходимое хранилище можно на сайте: Serverspace.

Особенности услуги

Облачный сервер - это специальный инструмент, с помощью которого можно получать доступ к необходимым базам данных из любой точки мира. Особую востребованность такой тип хранения получил благодаря следующим преимуществам:

Доступность. Все файлы можно посмотреть с любого удобного устройства. Главное правило – наличие интернета. Масштабируемость. Облачное хранилище способно хранить абсолютно любое количество данных. Благодаря этому, даже в случае увеличения объема данных, с их хранением ничего не произойдет. Безопасность. Так как все данные будут храниться на облаке, то полностью пропадет необходимость хранить информацию на других устройствах. Именно благодаря этому, значительно увеличивается защита всей информации.

Сейчас популярностью пользуются три типа облачного хранилища:

Публичный. Этот вариант облачного хранения подразумевает использование одной физической машины для хранения данных разных компаний. Однако, при этом все данные надежно защищены друг от друга. Частный. Такой тип облачного хранения подразумевает полное изолирование всех данных от других клиентов. Достаточно затратный и дорогой способ хранения, поэтому в большинстве случаев используется только большими компаниями. Гибридный. Этот тип хранения совмещает в себе частную и публичную модель. Такая особенность позволяет в случае возникновения пиковых нагрузок на сервере, использовать внешние ресурсы.

Какой сервер лучше выбрать

Перед арендой сервера, обязательно стоит определить нагрузку компании. К примеру, небольшой бизнес не требует больших ресурсных затрат, из-за этого таким компаниям идеально подойдет публичный тип хранения. Для большого и среднего бизнеса часто выбирают гибридный или частный тип.