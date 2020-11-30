Шведский рынок кредитования: опыт регулирования

1 июля 2019 года в Швеции были введены новые Общие правила по выдачи потребительских займов. Первопричиной нововведений стало стремительное увеличение рынка кредитования и связанный с этим рост просроченных или невыплаченных займов. Правительство страны борется с этими проблемами еще с 2007 года, но до этого времени не было таких решительных действий.

Раньше вводили законы против увеличения количества так называемых «быстрокредитов» или «смс-займов», которые выдаются доступны в оформлении и сравнительно быстрые (до 2007 года можно было получить ссуду через 15 минут, после – через день).

Также на принятие таких изменений Швецию натолкнул пример Норвегии, которая ужесточила требования к выдаче потребительских займов первой из скандинавских стран. Как сообщают эксперты норвежского финансово-аналитического ресурса smalan-norge.com, с начала 2019 года в Норвегии ввели ряд ограничений, связанных с предоставлением и рекламой потребительских займов.

Предпринятые меры

Выдача кредитов только кредитоспособным клиентам, этот показатель нужно обязательно проверять, иначе за несоблюдение будет штраф в размере 10 млн шведских крон.

При рассылке индивидуально клиентам предложений кредита нельзя писать, что он уже одобрен или данные проверены.

Выдавать займы надо так, чтобы их сумма и срок выплаты соответствовали условиям оформления, например, займ на 500 евро не надо оформлять на 12 месяцев, лучше срок поставить поменьше, чтобы клиент побыстрее все выплатил и не переплатил.

Кредитная ставка, начисления при неуплате, прочие риски нужно писать видимым по размеру жирным шрифтом, выделять контрастным цветом и отдельные пункты выделять другим цветом.

Рекламируя кредитный продукт нельзя акцентировать внимание на его привлекательности – все должно быть нейтрально, разрешается только перечислить условия получения займа без приукрашиваний.

Акции и розыгрыши, которые подразумевают под собой поощрение к получению ссуды тоже запрещены.

Даже форма заявки на сайте должна быть нейтральной и не привлекать внимание.

Первые итоги введения новых правил

Все эти новшества призваны уменьшить количество потребительских кредитов для того, чтобы снизить число задолженностей у населения и поднять уровень экономики. Но пока что принятые меры оценить сложно, поскольку 2020 год для многих выдался не очень хорошим из-за пандемии. Многие пострадали финансово и исходя из этого объемы займов только выросли.

По данным компании Smalan-Norge ежемесячный объем займов потребителей с 1996 года составлял примерно 925 миллиардов шведских крон. А самый высокий показатель его был зафиксирован в мае этого года – больше 1533 миллиарда крон. В июне не намного меньше – 1500,331 миллиардов, в июле опять увеличение на 3315 миллионов. Такие большие объемы могут быть связанными с тем, что такие компании, как Advisa, Thorn или Lendo выдавали крупные займы за пределами страны (до 20% от общего объема).

Другие подробности об изменениях на рынке потребительских кредитов в Швеции читайте на Korsokolbuszowskie.pl .