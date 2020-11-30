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Какую пиццу выбрать для домашнего праздника?

17:25 30.11.2020
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Если еще несколько лет назад любой домашний праздник требовал от хозяек приготовления десятков самых разных блюд, то теперь эту работу можно доверить профессионалам.

Если еще несколько лет назад любой домашний праздник требовал от хозяек приготовления десятков самых разных блюд, то теперь эту работу можно доверить профессионалам. Чтобы организовать домашний праздник, достаточно заказать пиццу с доставкой на дом. Данная услуга сегодня доступна в любом уголке России.

Но прежде чем воспользоваться этой услугой, потенциальному клиенту необходимо определиться с предпочитаемым вариантом пиццы. Сегодня наиболее востребованными считаются такие виды этого итальянского блюда:

  • Сицилия;
  • 4 сезона;
  • Маргарита.

Сицилия

Сицилия – это сытная мясная пицца с ветчиной, салями пепперони, беконом, болгарским перцем, шампиньонами и пряным томатным соусом. Для приготовления этого блюда используется исключительно хрустящее тесто. Стоит заметить, что Сицилийская пицца будет актуальна не только для праздничного стола, но и для ежедневного меню.

Доставка еды на дом из ресторана предоставляет еще одну уникальную возможность. Заказчик может изменить выбранную пиццу на свой вкус. Это можно сделать путем добавки дополнительных ингредиентов. Например, в пиццу Сицилия можно добавить:

  • чипсы из бекона;
  • халапеньо;
  • карамельный лук;
  • сыр Дорблю;
  • сыр Пармезан и т.д.

Добавление этих ингредиентов позволит сделать пиццу Сицилия не только еще более вкусной, но и оригинальной.

4 сезона

Для приготовления этого блюда используется микс ингредиентов из наиболее популярных пицц. Благодаря этому, данное блюдо способно впечатлить даже самых требовательных гурманов.

Свое название пицца 4 сезона получила благодаря тому, что она делится на 4 равные части, каждая из которых является символом определенного времени года. В качестве символов используются продукты, свойственные для весны, лета, осени и зимы. Таким образом, получается неповторимый микс вкусов.

Основой этой пиццы являются томаты. В зимней части блюда представлены грибы и вареные яйца, в весенней – оливки, летней – салями и перец, осенней – помидоры и сыр Моцарелла.

Маргарита

Маргарита – это классика итальянской кухни. Для приготовления этой пиццы используется много томатно-базиликового соуса и сыра. Особенностью Маргариты также являются сладкие помидоры черри. Главным преимуществом этого блюда считается его вегетарианский статус. Для приготовления Маргариты не используется мясо и рыба. За счет этого она отличается своей легкостью. Такую пиццу также часто заказывают любители правильного питания и здорового образа жизни.

В заключение стоит добавить, что для организации домашнего праздничного стола в ресторанах доставки можно заказать и другие блюда. Например, сегодня актуальна доставка роллов в Нижнем Тагиле. Не менее востребована и доставка горячих блюд. Домашние праздники невозможно представить без свинины по-французски, пасты с курицей и грибами, куриного рулета, запеченного лосося и множества других блюд.

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