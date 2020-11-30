Предложили заварить мусоропроводы во всех жилых домах в России

В июне 2020 года о необходимости ликвидации мусоропроводов заявляли в российском правительстве. Там также отметили, что они мешают раздельному сбору отходов.

В России предложили заварить мусоропроводы во всех жилых домах

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов считает, что мусоропроводы во всех жилых домах страны необходимо ликвидировать. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс», говоря о проблеме внедрения раздельного сбора мусора.

Иванов отметил, что «для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России», а это требует 100-процентного согласия жильцов. «Будучи реалистом, я пока настаиваю на постепенном внедрении этой идеи, — пояснил спецпредставитель. — И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов».

Мусоропроводы — это рассадник крыс и тараканов, подчеркнул чиновник. Он посетовал на то, что жители домов выбрасывают туда «борщ вместе с картоном».

В июне 2020 года о необходимости ликвидации мусоропроводов заявляли в российском правительстве. Там также отметили, что они мешают раздельному сбору отходов.