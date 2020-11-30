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Перешли на дистанционное обучение из-за пандемии все вузы Москвы и Петербурга

17:53 30.11.2020
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В министерстве также отметили, что все иностранные студенты, которые сейчас не могут вернуться в Россию из-за пандемии, получат возможность сохранить за собой бюджетные места.

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Все вузы Москвы и Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за пандемии

Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга были окончательно переведены на дистанционный режим обучения из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что все иностранные студенты, которые сейчас не могут вернуться в Россию из-за пандемии, получат возможность сохранить за собой бюджетные места.

По последним данным, коронавирусом в РФ заразились уже 2 295 654 человека, умерли почти 40 тыс. пациентов с COVID-19.

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