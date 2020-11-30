Астролог Павел Глоба дал точный астропрогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Старайтесь следовать советам, чтобы реже попадать в неприятные ситуации

Один из лучших экспертов в области астрологии рассказал о том, что ждет представителей всех Знаков Зодиака в начале зимы и в последний день осени. Старайтесь следовать советам Павла Глобы, чтобы реже попадать в неприятные ситуации.

. Поведение ночных светил будет достаточно предсказуемым, поэтому всех нас такое же предсказуемое время, в которое стоит очень внимательно относиться к советам эксперта.

Овен

Овнам желательно общаться почаще с представителями мудрых Знаков Зодиака. С ними удастся найти общий язык и научиться чему-то полезному. В любовных делах стоит проявлять инициативу. Всем, кто уже находится в отношениях, желательно избегать длительного уединения. В работе Овнам нужно чаще следовать интуиции и принимать креативные решения. Это очень благоприятное время для людей творческого склада ума. Также Овнам рекомендуется пореже посещать места большого скопления людей.

Телец

У Тельцов трудности ожидаются лишь ближе к выходным. Речь может идти о бытовых неурядицах. Самыми благоприятными днями будут 2 и 3 декабря. Этим людям стоит как можно реже общаться со Знаками Зодиака, обладающими негативной энергией. Павел Глоба советует быть осторожнее в обращении с деньгами — возможен обман. В работе очень повезет тем, чья деятельность связана с новыми технологиями и оборудованием. Если будет возможность спросить совет у кого-то, кто умнее и опытнее, лучше этим воспользоваться.

Близнецы

У Близнецов наступает идеальное время для работы. Большой успех ожидает представителей всех профессий. Заговоры на работу многократно повысят шансы на успех. Нужно действовать, а не ждать. Неделя начнется с неблагоприятной ноты, поэтому в затмение в понедельник лучше не рисковать. Всем, кто пока одинок, можно планировать встречи на выходные. Самые благоприятные дни недели — 5 и 6 декабря. В это время можно приглашать гостей, устраивать домашние вечеринки и посиделки. Не нужно бояться сложных проблем и необычных задач. У Близнецов всё получится.

Рак

Павел Глоба отмечает, что для Раков беспокойной будет середина недели, особенно 2 декабря. Улучшить настроение помогут пять полезных техник. Лучше всего данная неделя подходит для любовной активности — новых знакомств, свиданий, флирта. В отношениях с близкими людьми бояться перемен не стоит. В работе можно довериться внутреннему голосу. Он Раков точно не обманет. Тем не менее, лучше сейчас не рисковать. Звезды и планеты постараются внести приятные изменения в планы Раков, особенно в любовной сфере жизни.

Лев

У Львов начало недели будет очень ярким, позитивным и продуктивным. В первые пару дней не будет ничего зазорного в том, чтобы заняться домашними делами: наведением порядка, покупками, приготовлениями к новогодним праздникам. Ближе к концу недели лучше поменять хозяйственность на осторожность. 5 и 6 числа астролог советует больше отдыхать. В конце недели опасной будет зависть, ведь она убивает нашу удачу. Что касается работы, то на этой неделе необходимо быть предельно внимательными при заключении сделок. Астролог советует как можно быстрее возвращать долги и выполнять обещания.

Дева

У Дев появится реальная возможность изменить свою судьбу на этой неделе. 2, 3 и 4 декабря энергия звезд и планет будет наиболее созидательной. Именно в это время им и стоит действовать. Самый главный совет Павла Глобы для Дев — быстро думать и быстро принимать решения. Не стоит фокусироваться на второстепенных задачах. Также астролог советует не просить о помощи окружающих, не распространять лживую информацию. Это может лишить Дев удачи и уважения окружающих.

Весы

Первое, о чем Весам стоит позаботиться — это о своем терпении. В общении с людьми понадобится чуть больше терпения. Большой успех может ожидать тех, кто занимает высокие должности и управляет большим количеством людей. Также Весам повезет и в любовной сфере, особенно во второй половине недели. Звезды сделают этих людей более обаятельными. Также ночные светила будут посылать сигналы, указывающие на скорое приближение больших перемен. Не нужно бояться ничего нового.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе нужно отказаться от нескольких вещей, чтобы стать счастливее. Например, речь может также идти о несговорчивости и уединении. В любви Скорпионов ждет много удачи, если они будут проявлять терпение и доброту. 2, 3 и 4 числа звезды будут в идеально положении для Скорпионов, так что конец рабочей недели будет крайне продуктивным. Выходные отлично подойдут для шопинга, но лучше не брать деньги в долг, особенно 5 декабря — в самый опасный день недели. Астролог советует опасаться ссор.

Стрелец

Стрельцам стоит следить не только за словами, но и за мыслями. В противном случае закон притяжения будет работать неправильно. Людей этого Знака ожидает большой уровень внимания со стороны противоположного пола. Несмотря на это, большое внимание сфере любви лучше пока не уделять. Нужно разобраться с домашними делами и неурядицами, особенно в понедельник. Благоприятные дни недели — 5 и 6 число. В это время можно уделить внимание общению с родственниками, покупкам в интернете, свиданиям и романтике.

Козерог

Самое неблагоприятное время этой недели — воскресенье. Звезды и планеты вступят в диссонанс, что неминуемо отразится на удаче Козерогов. Нужно будет остерегаться проблем в общении с близкими. Больше всего неурядиц будет у вспыльчивых Козерогов. Заговоры от ссор и скандалов помогут снизить вероятность их появления. На этой неделе ни в коем случае нельзя проявлять неорганизованность и лень. При наличии уверенности Козерогам удастся воплотить в жизнь все свои мечты. Это будет важное время, в которое нельзя медлить.

Водолей

Водолеям можно начинать новую жизнь, кардинально менять текущие ценности и цели. 30 ноября и 1 декабря — самые благоприятные дни недели. В это время можно строить долгосрочные планы со второй половинкой, регистрировать брак, планировать детей. На работе упорных и креативных Водолеев ждут большие награды. Большое внимание стоит уделить внешнему виду. Можно обновить гардероб, либо посетить косметолога, стилиста. В любом случае такие изменения благотворно скажутся на удаче. Павел Глоба советует действовать.

Рыбы

У Рыб начинается благоприятное время для встреч и новых знакомств. Начинать серьезные отношения не стоит. Всем без исключения представителям данного Знака стоит почаще заниматься домашними делами, уделять время родственникам, родителям. Отмечается, что сейчас у Рыб будет более острой эмпатия. Это может быть опасным, так что лучше как можно реже общаться с токсичными людьми. На работе астролог настоятельно советует не торопиться. Велик шанс совершить досадную ошибку. Лучше дважды проверить проделанную работу, чтобы не разочаровать начальство.

Это будет довольно динамичная неделя, на которой частым гостем станет стресс. Дыхательные техники помогут от него избавиться. Держите себя в руках и оставайтесь верны своим принципам. Павел Глоба желает вам удачи и позитива.

Источник: dailyhoro.ru