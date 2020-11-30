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Ждут толстый лед: Утопят в морозы бетонный оголовок водозабора Бердска на Обском море

18:19 30.11.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Сейчас на берегу копают траншеи глубиной 12 метров для укладки и врезки труб в коммуникации.

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Работы на водозаборе идут согласно графику: доложили мэру Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин и заместитель главы администрации Владимир Захаров провели выездное совещание на водозаборе с представителями «Комбината бытовых услуг», «Управления капитального строительства» и подрядной организации.

Евгению Анатольевичу доложили, что все работы идут согласно графику, сообщили 30 ноября в пресс-центре мэрии. Сейчас на водозаборе подрядная организация осуществляет раскопку траншеи глубиной 12 метров для укладки и врезки труб в коммуникации.

После укладки труб начнется монтаж бетонного оголовка. Эти работы пройдут в зимний период, когда толщина льда позволит доставить бетонные конструкции к месту затопления и монтажа.

После завершения всех работ старые сифонные линии выведут из эксплуатации.

водозабор сифонные линии совещание толщина траншеи Евгений Шестернин
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